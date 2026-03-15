Pese a que en un principio estuvo en duda la realización del partido por malas condiciones climáticas, finalmente Ñublense y Deportes La Serena brindaron un partidazo en el cierre de la jornada dominical por fecha 7 en Liga de Primera.

Un duelo que tenía implicancias, especialmente en la parte alta de la Tabla de Posiciones, pues los chillanejos tenían la oportunidad de escalar a la cima del Torneo; mientras los granates podían quedar a tres puntos del liderato.

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Ñublense y La Serena no se sacan diferencias

En el primer tiempo, quien tomó la ventaja fue el cuadro de Chillán, gracias a un potente cabezazo del chileno-paraguayo Giovanny Ávalos al minuto 32. Los Diablos Rojos se fueron al descanso en ventaja, pero no les duró por mucho tiempo.

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Es que La Serena golpeó por partida doble a Ñublense, y lo hizo con exquisitas acciones individuales. La primera de ellas, un potentísimo remate de larga distancia del central Lucas Alarcón (54′) para poner la igualdad parcial.

Sólo 180 segundos después, el elenco “papayero” dio vuelta el marcador tras una exquisita definición de Jeisson Vargas (57′), quien recibió el balón fuera del área para superar con clase al meta local Nicola Pérez y dar vuelta el marcador.

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Sin embargo, en el tramo final del lance, un grueso error del meta argentino Federico Lanzillota lo aprovecha su compatriota Franco Rami para poner el 2-2 que terminó por ser definitivo.

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¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Con este resultado, Ñublense perdió la oportunidad de alcanzar a Deportes Limache en el liderato de la Liga de Primera y queda en el segundo puesto con 12 puntos, mientras La Serena cae hasta el octavo lugar y llega a las nueve unidades.

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¿Cuándo vuelven a jugar?

Ambos equipos tendrán pausa en el Torneo Nacional y disputarán la fase de grupos de la Copa de La Liga. Es el caso del cuadro que dirige Felipe Gutiérrez quien visitará a Universidad de Chile este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas por el Grupo D.

Mientras la escuadra que maneja Juan José Ribera será parte del Grupo B, y se estrenará el sábado 21 cuando visite a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, a partir de las 20:30 horas.