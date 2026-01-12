Este futbolista estuvo a préstamo en Colo Colo, donde fue cortado luego de la temporada 2025, pero dio vuelta la página y ahora celebra un triunfal debut en el Club León de México, donde fue recibido por un formado en la U de Chile con los brazos abiertos.

Además de la buena recepción, Sebastián Vegas tuvo un estreno como titular en la Fiera, que venció por 2-1 a Cruz Azul. “Me sentí cómodo, los chicos me hicieron sentir cómodo desde que llegué”, aseguró el zaguero formado en Audax Italiano, quien tuvo un rendimiento decreciente en el Cacique.

“Si bien llevaba pocos entrenamientos con ellos, el entrenador fue rápido en explicar lo que quería y buscaba. Contento, me sentí bastante bien y mejor aún con el resultado”, manifestó Vegas, quien le dio algo de mérito a su nuevo entrenador, Ignacio Ambriz.

Sebastián Vegas tuvo un debut positivo en el León de México, que venció a la Cruz Azul. (Leopoldo Smith/Getty Images).

El chileno fue uno de los tres nuevos jugadores del León que sumaron rodaje ante la Máquina Cementera. Y contó de su buena relación con su compatriota Rodrigo Echeverría, un bastión en la zona media del elenco azteca. El centrocampista recibió tarjeta amarilla.

Rodrigo Echeverría fue titular en el debut del León. El mediocampista recibió tarjeta amarilla. (Leopoldo Smith/Getty Images).

Y ha sido clave en la rápida adaptación de Vegas. “Desde hace un tiempo venimos hablando, se había abierto la posibilidad de venir. Me ha explicado hace tiempo cómo funciona todo acá. Muy contento de estar con él”, reconoció el zurdo zaguero, quien estuvo a préstamo desde el Monterrey en los albos.

El ex Colo Colo Sebastián Vegas se acerca al ex U de Chile Rodrigo Echeverría en el León de México

El ex Colo Colo Sebastián Vegas sonrió en su debut por el León de México, que tuvo titular también al ex U de Chile Rodrigo Echeverría. El defensor recién salido de los albos tiene confianza en su equipo. “Es un torneo que se irá rápido”, dijo el ex Morelia.

Sebastián Vegas jugó 35 partidos en Colo Colo: anotó tres goles, recibió 10 tarjetas amarillas y dos rojas, aunque una no más fue directa. (Andres Pina/Photosport).

“Pero trabajando y con un plantel súper bien conformado tenemos para jugar con las alineaciones que el entrenador quiera. Creo que el plantel estará preparado para cualquier situación”, sentenció el Seba Vegas, quien tiene mucha fe de su nuevo inicio en la Liga MX.

Este martes 13 de enero, el León tendrá otro desafío en el certamen azteca: será ante el Pachuca en una especie de derbi del Grupo Pachuca. El partido se disputará en el estadio Miguel Hidalgo, la casa de los Tuzos, a contar de las 22:06 horas. Sí, leyeron bien el horario.

El León sumó tres puntos en la primera fecha del Torneo Clausura en la Liga MX.