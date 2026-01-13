Universidad Católica logró uno de sus objetivos el 2025 y selló su clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores. Por lo mismo, la escuadra que dirige Daniel Garnero comienza a planificar el plantel con el que enfrentarán este 2026, donde se reveló que un jugador que sonó con fuerza como refuerzo no llegará.

Recientemente, la Franja anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani, Matías Palavecino y Juan Ignacio Díaz. Pero la escuadra no estaría cerrada y se reveló que una figura que sonaba para regresar fue descartada.

Jugador de Coquimbo no llega a la UC

Hace algunas semanas, se reveló que Sebastián Galani, volante que se coronó campeón con Coquimbo Unido, estaba en el radar de la Franja para un posible regreso, pero no se concretará para esta temporada.

Según reveló el periodista Bruno Sampieri en Orgullo Cruzado de Frecuencia Cruzada, la UC tomó la decisión de descartar el regreso del jugador.

“Se avanzó con Galani en su momento, pero la intención de Daniel Garnero era que se quedara Farias. Se avanzó con Galani, porque en su momento se vio trancada la renovación con Farías, y estaban buscando alternativas”.

Sebastián Galani no llegará a la UC./Photosport

Los refuerzos que busca la UC

En conversación con El Deportivo, el gerente técnico de Cruzados, José María Buljubasich, reveló las posiciones que necesitan reforzar.

“Estamos viendo la opción de un extremo más y de un central. La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año. La idea es tener un equipo más amplio y que el cuerpo técnico tenga jugadores para poder rotar”.

Acerca de si comprarán o buscarán a jugadores sin contrato, señaló: “Hay un tema ahí… Lo que importa es que el equipo juegue bien y quienes estén en la cancha representen al hincha. Una de las cosas más difíciles del fútbol es contratar jugadores”.

“Si uno trae a alguien por cuatro años y no funciona, es un costo muy grande. Lo que tenemos que armar son planteles competitivos y no hipotecar años futuros, como nos ha pasado en otros momentos. Yo creo que lo más importante no es comprar jugadores, sino que armar planteles competitivos”.