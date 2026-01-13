Es tendencia:
¿Vuelve? Revelan que U Católica tomó tajante decisión sobre el posible regreso de Enzo Roco

El equipo cruzado habría tomado tajante decisión sobre la posibilidad del que defensa regresa al equipo esta temporada.

Por Andrea Petersen

Recientemente, el jugador chileno Enzo Roco reveló que no sigue en el Faith Karagümrük de Turquía, club al que llegó en 2025, luego de una compleja temporada no pudo consolidarse en la escuadra tras una compleja lesión que lo mantuvo un tiempo importante alejado de las canchas.

Ante esto, el jugador se encuentra definiendo su próximo paso, donde Universidad Católica, su club formador, aparece como una posible opción para su regreso. Sin embargo, todo habría dado un inesperado giro.

¿Regresará Enzo Rojo a Universidad Católica?

Según reveló el periodista Bruno Sampieri en Orgullo Cruzado de Frecuencia Cruzada, la UC tomó la decisión de descartar el regreso del jugador.

Daniel Garnero no quiso traer a Enzo Roco, él se ofreció para jugar esta temporada. No sé si solo fue futbolístico o económico, pero lo cierto es que se le puso el nombre sobre la mesa a Daniel Garnero y prefirió otras opciones”, comentó el comunicador, según recoge Punto Cruzado.

Roco suena en rival de la UC

Según reveló el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado hace algunos días en el programa ‘De Puntete’, el jugador estaría en el radar de los albos. “Enzo Roco también fue mencionado durante esta jornada en el Estadio Monumental, en rigor en Pirque donde se realizó el directorio”.

Agregando que el defensa chileno de 33 años solo pudo disputar 7 partidos en su último paso por Turquía. “Está en la lista de jugadores que podría llegar a Colo Colo y ser un refuerzo en la zona defensiva”.

