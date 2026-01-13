Es tendencia:
Tras emotiva despedida de la U Católica: Jugador cierra su regreso al equipo

Tras largas negociaciones, la Franja finalmente cerró el futuro de una de sus figuras para esta temporada.

Por Andrea Petersen

El jugador cerró su renovación con la UC.
Universidad Católica sigue preparando lo que será este 2026 donde disputará la Copa Libertadores. Por lo mismo, la Franja ha sellado ya 4 refuerzos, a quienes se suma un esperado regreso que se despidió recientemente del club: Tomás Asta-Buruaga.

El jugador finalizó su contrato con la escuadra que dirige Daniel Garnero en 2025, por lo que tras terminar la temporada le dijo adiós al equipo a través de sus redes.

“Me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional. Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos”, escribió en aquella oportunidad, publicación que borró de su cuenta.

Sin embargo, a pocos días de esto, se reveló que las negociaciones se reactivaron y el jugador, que despertó el interés de clubes como Huachipato y Everton de Viña del Mar, se jugará esta temporada en la precordillera.

Tomás Asta-Burugaga se queda en la UC

Según reveló el experto en fichajes, César Luis Merlo, el jugador se queda con los Cruzados. “Tanto el club como el futbolista cedieron y se espera que en los próximos días firme la renovación hasta diciembre de 2026”.

Tomás Asta-Buruaga se queda en la UC. /Photosport

Los refuerzos de la UC

El club ya anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani, Matías Palavecino y Juan Ignacio Díaz para la nueva temporada.

Mientras que el club sigue en la lucha por retener a Eduard Bello, quien tras terminar su préstamo debió regresar a Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, las negociaciones no estaría avanzando de la forma que el equipo espera y es posible que el jugador no regrese esta temporada.

