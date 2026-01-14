Colo Colo este jueves 15 de enero jugará su primer partido del 2026. Los albos enfrentarán a Olimpia en su debut en la Serie Río de La Plata, donde esperan iniciar con el pie derecho una temporada donde las expectativas son más bien mesuradas.

Esto lo decimos porque el Cacique se ha movido con mucha lentitud en este mercado de fichajes. Lamentablemente el salto de calidad en el plantel es nulo, sobre todo si consideramos los refuerzos contratados y los que se han ido del club.

Apenas han llegado en defensa Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez, demasiado poco para un elenco que todavía debe potenciarse en la mitad de cancha y en delantera.

ver también Los detalles desconocidos del conflicto por dinero que sacudió a Colo Colo antes del viaje a Uruguay

Mosa toma una decisión clave en el primer partido de Colo Colo

Quizás por lo mismo es que Aníbal Mosa se la jugó con mandar un mensaje, aunque sea simbólico, en esta búsqueda de jugadores. De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el dirigente optó por quedarse en Chile para este primer partido del año.

Aníbal Mosa se quedará en Chile para cerrar los últimos refuerzos de Colo Colo. | Foto: Photosport.

¿El motivo? Pues para cerrar bien el plantel que afrontará esta primera mitad del año. La gran prioridad es buscar un centrodelantero y evaluar la opción de traer otro arquero, esto último, a pedido de Ortiz.

Publicidad

Publicidad

Para este viernes 16 de enero a las 16:00 horas quedó programa una nueva reunión de directorio en Colo Colo, donde es espera poder avanzar en poder cerrar por lo menos el 9 que llegue a pelear por un puesto con Javier Correa.

ver también “Está interesado”: Filtran el volante que busca Colo Colo para cubrir la salida de Vicente Pizarro

Una vez cerrado esto, Mosa será uno más en la delegación de Colo Colo en Uruguay. Posterior al duelo con Olimpia, los albos enfrentarán el domingo 18 a Alianza Lima y el miércoles 21 a Peñarol.