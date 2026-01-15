Lucas Cepeda es un jugador que ha sido una constante preocupación de Colo Colo en este mercado de fichajes. El atacante es el gran precio que tienen los albos y por lo mismo la opción de que parta al extranjero está más que latente.

Y es que el formado en Santiago Wanderers, a pesar del pésimo 2025 del Cacique, fue uno de los puntos más altos en el equipo. Por lo mismo, muchos son los que creen que es el momento idóneo para que salga del Estadio Monumental.

Hasta ahora no ha habido más que rumores en torno a su venta. Es más, hasta en España descartaron su fichaje producto de lo mucho que espera en dinero Colo Colo para dejarlo partir. Sin embargo, eso podría cambiar en los próximos días.

ver también En Colo Colo le mandan un mensaje a Lucas Cepeda en medio de los rumores: “Si hay una oferta…”

Aseguran que una oferta por Cepeda está por caer en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el periodista Cristián Alvarado en ADN Radio, se espera que por estos días llegue una oferta concreta para llevarse al delantero. “Lo de Lucas Cepeda no es 100% seguro que se quede durante la primera mitad del año, porque están esperando esa oferta”, afirmó.

Además, detalló que “Colo Colo sabe que en cualquier momento puede caer una oferte concreta o formal. Ahora queda ver si esa oferta seduce y gusta, o si pagan la cláusula de salida del jugador”.

Pese al pésimo año de Colo Colo en el 2025, Lucas Cepeda pudo destacar a nivel personal y hacer mérito para ser vendido. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que en España trascendió que Colo Colo pidió unos seis millones de dólares cuando Alavés estudió su fichaje, cifra que se hizo imposible para el cuadro con sede en la ciudad de Vitoria.

En Europa quedan poco más de dos semanas para el cierre del libro de pases en las ligas más importantes, ya que en la gran mayoría se pueden hacer contrataciones hasta el lunes 2 de febrero. ¿Llegará algo por Cepeda en ese plazo?

ver también “Jamás…”: la furiosa respuesta de Lucas Cepeda a Nicolás Peric tras rumores de salida de Colo Colo

Los números de Lucas Cepeda en el 2025

En la pasada temporada el atacante de 23 años jugó un total de 38 partidos, siendo 26 por la Liga de Primera 2025, seis en Copa Libertadores, cinco en Copa Chile y uno en la Supercopa. Anotó siete goles y dio cuatro asistencias en 3.404 minutos de acción.

Publicidad