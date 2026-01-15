Una de las caras nuevas de Colo Colo para la temporada 2026 es el defensor uruguayo Joaquín Sosa, quien debutó este jueves con la camiseta del cuadro popular.

El charrúa llegó para suplir el espacio que dejó la salida de Sebastián Vegas, porque será el zaguero central de perfil zurdo se estrenó en el triunfo albo por penales ante Olimpia (empataron 0-0 en los 90 minutos) y tuvo una buena actuación.

Sosa jugó como stopper por el sector izquierdo en la línea de tres defensores que planteó Fernando Ortiz para el debut de Colo Colo y su rendimiento fue parejo, hasta que salió en el complemento por problemas físicos.

Gualberto Jara aprueba el rendimiento de Joaquín Sosa

Para analizar el debut de Joaquín Sosa en RedGol llamamos al ex entrenador de Colo Colo Gualberto Jara, quien aprobó el cometido del ex Independiente Santa Fe.

“Parece que la idea de Ortiz es que Colo Colo en 2026 juegue con línea de tres en defensa y en ese esquema Sosa va a tener mucha importancia, jugando como stopper izquierdo“, dijo el paraguayo en primera instancia.

La primera formación titular de Colo Colo en 2026. Foto: Photosport

“Lo vi bien, se le ve fuerte en la marca y tiene una muy buena entrega de balón. Respaldó a Wiemberg y lo hizo bien, pero hay que verlo más para saber cómo va a rendir, fue aceptable, es el primer partido. Los jugadores están en plena pretemporada, no están sueltos”, agregó.

El próximo partido de Colo Colo será este domingo 18 de enero, cuando desde las 21:00 horas se mida ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata.