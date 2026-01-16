El segundo fichaje de Colo Colo para la temporada 2026 fue el uruguayo Joaquín Sosa, quien llegó al estadio Monumental para suplir la partida de Sebastián Vegas a México.

El charrúa llegó al Cacique a préstamo por una temporada desde Bologna, club dueño de su carta que lo cedió al equipo chileno por todo 2026, sin un cargo pero con una opción de compra.

La llegada de Sosa a Colo Colo fue muy cuestionada, debido a que a sus cortos 24 años no se puede consolidar en ningún equipo y apenas ha durado seis meses en sus clubes anteriores. Llegó al fútbol chileno desde Independiente Santa Fe, donde estuvo un semestre.

ver también Ex DT de Colo Colo alaba al debutante Joaquín Sosa: “Va a tener mucha importancia”

Manuel de Tezanos aprueba el debut de Joaquín Sosa

Joaquín Sosa jugó su primer partido en Colo Colo en el empate ante Olimpia por la Serie Río de La Plata, donde actuó como marcador central por la izquierda en una línea de tres defensores.

El rendimiento del zurdo fue analizado por el periodista Manuel de Tezanos Pinto, quien aprobó el estreno del charrúa ante el cuadro paraguayo.

Joaquín Sosa jugando en el Cacique. Foto: Colo Colo

Publicidad

Publicidad

“Sosa me gustó, debutó hoy día, de esas cosas que vimos de su video de análisis, muy de conducir e involucrarse al ataque, interesante en la línea de tres”, dijo el comentarista en Balong Radio.

Luego, destacó que el uruguayo “subía y marcaba diferencia como un mediocampista, participaba en el ataque en ciertas instancias del juego”.

Joaquín Sosa espera afianzarse en Colo Colo y ser titular en un equipo que tuvo muchos problemas defensivos en el pasado inmediato.

Publicidad

Publicidad