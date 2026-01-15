Por el título: Chile enfrentará a Brasil en la final del Mundial de la Kings League

La selección chilena ya conoce su rival en el Mundial de la Kings League. El equipo representado por Arturo Vidal disputará la final este sábado 17 de enero en el Allianz Parque. Pasaje que consiguió tras superar en una luchada semifinal a España.

El cuadro europeo es uno de los primeros que comenzó con este nuevo formato de torneo de futbolito. Por lo que sacó a relucir su experiencia ante la Roja que participa por primera vez. Pese a ello, el equipo nacional se hizo fuerte y con magistral jornada de Matías Vidangossy logró estirar la definición a los penales largos.

En dicha instancia los porteros Matías Herrera y Rodrigo Martínez se transformaron en figuras y lograron ganar la definición por 2-0. Lo que permite a Chile disputar la final del Mundial de la competición.

¿El rival? El dueño de casa y actual campeón: Brasil. El elenco verdeamarela pasó por encima de México y lo superó por 8-3. Por lo que el sábado serán locales y hasta contarán con la presencia de Neymar para ponerse la corona nuevamente de campeón.

¿A qué hora juega Chile la final de la Kings League?

Según el fixture entregado por la organización, la final está programa para el sábado 17 de enero. El encuentro se disputará en el Allianz Parque, que es el estadio donde Palmeiras hace de local.

La transmisión comenzará a eso de las 18:00 horas, y la final está pactada a eso de las 20:00 horas, todo esto en horario de Chile. La definición será transmitida por el canal oficial de la Kings League en Youtube, además de Canal 13, Disney+ y los canales de Kick de Arturo Vidal y Shelao.

