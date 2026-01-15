El Mundial de la Kings League sigue dando noticias para Chile. El elenco nacional brilla en Brasil y se clasificó a semifinales del torneo, donde este jueves 15 de enero jugarán por el paso a la definición ante España.

Y previo al duelo a jugarse en el Trident Arena de la ciudad de Sao Paulo, uno de las sorpresivas figuras de la Roja tomó la palabra: Ezequiel Luna. Argentino de nacimiento, pero chileno de corazón, el ex Wanderers confía en la hazaña.

“Soy un hombre de fé, creo que podemos salir campeón. Sabemos que para eso hay que pasar instancias decisivas y puede pasar cualquier cosa. Ahora, a pensar el rival y dejar todo en la cancha”, dijo a AS Chile.

Así es jugar por Chile en la Kings League

Ezequiel Luna se retiró hace poco del fútbol y ahora en el inédito formato de la Kings League brilla con Chile. El ex defensa sueña con el título para la Roja, en lo que reconoce ha sido complejo adaptarse a las reglas del torneo.

Luna en la Kings League.

“No ha sido fácil porque sinceramente, hay un montón de factores que nos pudieron jugar en contra. Muchos del plantel no habían jugado nunca este formato”, confesó, sobre la tremenda campaña de Chile.

Sobre el torneo en que la Roja brilla en Brasil, Luna afirma que “en la Kings league el tiempo es más corte, hay bastantes pausas, pero es muy intenso. Debes resolver en milésimas de segundos”.

Chile venció a Paísos Bajos, Marruecos, Colombia y Alemania antes de instalarse en semifinales del torneo. Este jueves a las 18:00 horas juega ante España, por el paso a la final.

