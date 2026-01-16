“Cuando falten piernas…”: La arenga de Claudio Bravo para la Roja en el Mundial de la Kings League

La selección chilena hace historia en el Mundial de la Kings League. De la mano de Mathías Vidangossy, el cuadro nacional se metió en la final del torneo y ahora buscará el título este sábado.

El equipo representado por Arturo Vidal superó a España en las semifinales y ahora va por la final ante Brasil, que eliminó a México y que además busca el Bicampeonato. Por lo mismo, el plantel recibió una especial arenga para la definición del torneo.

Así fue como Claudio Bravo apareció en plena transmisión y mandó su mensaje para el elenco que cuenta con figuras como Ezequiel Luna, Matías Donoso, Ignacio Herrera y Matías Herrera entre otros.

“Hola muchachos acá tienen un hincha más pendiente de ustedes”, confesó el Bicampeón de América. “Lo están haciendo increíble”, agregó el formado en Colo Colo. Lo que sorprendió a todo el plantel.

Pero luego vino una especial frase que marcó a toda la selección chilena. “Pero recuerden… cuando falten piernas, que sobren huevos. ¡Vamos Chile carajo!”, cerró el ex Barcelona y Manchester City entre otros.

¿Cuándo es la final de la Kings League?

La selección chilena disputará la final de la Kings League este sábado 17 de enero en el Allianz Parque, el estadio del Palmeiras. Las transmisiones comienzan desde las 18:00 horas y el partido entre la Roja y Brasil está programado a eso de las 20:00 horas. El duelo será transmitido por Disney+, el canal de Youtube de la Kings League, Canal 13 y en Kick por Arturo Vidal.

