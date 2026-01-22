El ex atleta y lanzador de bala olímpico de Chile, Gert Weil, se lanzó con todo contra designación de Natalia Duco como próxima ministra del Deporte, de cara al inicio de la administración del presidente electo, José Antonio Kast.

Para el puertomontino de 66 años, es un pésimo signo que el próximo ejecutivo esté conformado en la cartera respectiva por una deportista que fue sancionada por dóping positivo. Y no cualquier dóping, sino uno que detalla como adrede para obtener ventaja a la hora de competir.

“Es una contrariedad absolutamente. De partida, que la nombren a ella con este problema me indica que la verdad es que las autoridades que están asumiendo, demuestran la constante que tenemos acá en Chile: que lamentablemente nuestras autoridades políticas, y que se hacen cargo como autoridades gubernamentales, no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente”, dijo Weil a La Tercera.

Agregó que “en la administración saliente a ella la nombraron como embajadora en unos Juegos Escolares. Es decir, qué ejemplo le estamos dando a los niños. A mí me falta una pata importante en la situación de Natalia… El dóping de Natalia no es un dóping sencillo, es un dóping que requiere de planificación y de intención. Es decir, no es un tema que fue un accidente, una casualidad o un error involuntario. La sustancia que ella mostró tener en su organismo llega vía inyectable, no se ingiere como un alimento, como un suplemento, vía oral“.

ver también “La señal es muy mala”: Guarello destruye a Natalia Duco como futura ministra del Deporte

Weil cree que se diluye el sueño de postular a los Juegos Olímpicos

“El caso de Nico Jarry es totalmente distinto. Nico efectivamente ingirió un suplemento, que no sé si fue por contaminación cruzada o porque los tipos no declararon el componente en la etiqueta, efectivamente así llegó. Es decir, partiendo de que siempre el deportista es el responsable de lo que le encuentran en su organismo. Entonces, a esto agrégale que Natalia nunca asumió la responsabilidad, nunca se manifestó arrepentida“, complementó.

Weil le da duro a Natalia Duco y Kast por la designación como ministra del Deporte pese al dóping positivo.

Publicidad

Publicidad

Weil añade que “me falta esa pieza en este puzle, como para decir que Natalia está arrepentida y, efectivamente, como ministra va a luchar contra eso. Yo quiero ver cuál va a ser la reacción a nivel internacional, de los organismos deportivos internacionales. Imagínate a nuestra ministra postulando a Chile a Juegos Olímpicos o no sé, lo que sea”.

“Yo creo que no le están haciendo ningún favor a ella con este nombramiento, todo lo contrario. Mira de lo que estamos hablando”, expone.

ver también Natalia Duco vuelve a competir tras cuatro años y consigue la clasificación a los Juegos Bolivarianos

Por último, y para asegurar que no tiene nada personal contra Duco, Weil explica que “es absolutamente neutra. Ni bien ni mal. En algún momento yo me ofrecí ayudarle técnicamente, cosa que ella rechazó. No tengo mayor relación con Natalia, nunca fuimos cercanos”.

Publicidad