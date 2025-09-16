La deportista chilena Martina Weil compitió este martes en la semifinal de los 400 metros del Mundial de Atletismo. Lamentablemente, por una centésima, no logró la clasificación a la final.

Pese a que tuvo un tiempo de 49,88 segundos, llegó al cuarto lugar de su heat, donde los dos primeros avanzan directo. Pero, tampoco obtuvo el cupo de las dos mejores, al ser superada por la noruega Henriette Jaeger, que registró 49,87.

Un hecho que dejó sorprendido a propios y ajenos, porque es uno de los tiempos más rápidos de la historia de los Mundiales que no logra avanzar a la final.

El dolor de Martina Weil tras quedar fuera por una centésima

A pesar de eso, Martina Weil se posicionó en el noveno lugar de la competencia en la cita mundialista. Y ya post carrera, la deportista hizo su balance que, dentro de lo malo, rescata lo positivo.

“Estoy triste, pero es primera temporada que bajo los 50 segundos. Ahora mismo estoy decepcionada porque estuvo muy cerca”, dijo la chilena a Panam Sports.

De hecho, menciona que mira el hecho con mucho más optimismo: “Cuando haga el balance me acordaré de la temporada 2025 como la primera de las mejores”, menciona.

Pese a que la definición para llegar a la final fue muy estrecha, Weil también mira con fe el futuro tras las polémicas envueltas el año pasado, y en especial luego de los Panamericanos Santiago 2023.

“Ahora duele, mucho. Fue por una centésima, pero contenta, estoy orgullosa. El año pasado fue penca, duro, lo pasé muy mal, pero saber que puedo salir de eso más fuerte que nunca demuestra que soy capaz de lo que sea. Que se aguante Beijing, volveremos a Asia en 2027 y ahi no se me escapa”, reconoció.

Finalmente, la hija del mítico Gert Weil agradeció el apoyo. “Voy a poder celebrar el 18 como chilena y no como atleta, la idea era hacerlo en la final, pero nos veremos el próximo año, que esto recién comienza”, cerró.