Ha sido un año especial para Martina Weil. La deportista no se ha cansado de establecer nuevos récords nacionales e ilusionarnos de cara al Mundial de Atletismo 2025, que se disputará en septiembre en Tokio.

Lejos quedó la polémica de Santiago 2023, donde sus compañeras acusaron a su madre, Ximena Restrepo, de racismo y discriminación durante la final de final del 4×400 femenino en los Panamericanos. Fue un momento difícil para Martina Weil, quien quiso referirse al tema como nunca antes.

“Fue penca, muy fome. La gente decidió interpretar las cosas como se les dio la gana, y eso fue lo penca. Pero me sirvió para darme cuenta rápidamente de quiénes eran las personas que iban a estar a mi lado cuando las cosas fueran mal”, mencionó la corredora en diálogo con Revista Ya.

“Ahora que me está yendo bien de nuevo, estoy recibiendo mucho cariño y buena onda, pero recuerdo perfectamente quiénes me acompañaron cuando se decían cosas sobre mí que no eran verdad. Yo me quería meter en un hoyo y no salir nunca más. Me duró harto tiempo eso. Todo el año pasado tenía cero ganas de ir a Chile, de abrir Instagram, publicar fotos, nada”, agregó.

“Hablaron mal de mi mamá y de mí”, recuerda Martina Weil

Martina Weil aborda la polémica de Santiago 2023

Martina Weil confesó que el escándalo impactó lo que fue su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 unos meses después. “Al terminar, me estaban esperando y no hablé con ningún periodista, porque solo habían hablado mal de mi mamá y de mí, y además esperaban una entrevista con la cara llena de risa después de haber corrido mal“, comentó.

“Es su pega, lo sé, pero es difícil no tomárselo personal cuando escriben de ti. Los tiempos que marqué no fueron tan terribles, la verdad. No fue tan malo. Pero el atletismo era mi lugar seguro, donde hice amigos, armé otra familia y sentí que me habían apuñalado por la espalda. Perdí mi lugar seguro. Cambió mi relación con el deporte“, concluyó.