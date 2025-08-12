Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fueron, sin duda, uno de los grandes eventos deportivos que pudo albergar nuestro país en el último tiempo. Pero también nos dejó lindas historias.

Una de ellas fue la que se vivió el 30 de octubre de ese año, cuando en el Estadio Nacional se dio una noche de oro. Ante más de 15 mil espectadores, el nombre de Lucas Nervi se transformó en leyenda.

El atleta le dio al Team Chile la sexta medalla de oro al coronarse como campeón panamericano en el lanzamiento del disco, con un envío de 63,39 metros. Ovación por millones para el nacional que ahora tiene otro sueño en mente.

Del oro en Santiago 2023 a otro disco para pelear inédito premio

Si bien, tras Santiago 2023 no pudo llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, lo cierto es que Lucas Nervi no se rinde. El chileno sigue más vigente que nunca y pelea por marcas que le permitan entrar a Los Ángeles 2028.

Pero también se da el tiempo para otra de sus pasiones: la música, el que lo puede llevar rumbo a un premio inédito para su carrera, como lo son los Grammy Latinos.

En conversación con La Tercera, el deportista reveló que junto al legendario músico nacional, Christian Gálvez, uno de los más populares y respetados jazzistas, llevan adelante un ambicioso proyecto.

“Se llama Zudaka Jazz Corp y que actualmente está en una pre-nominación a una de las categorías en los Latin Grammys. Ese es un disco grabado con Billy Cobham“, reveló Nervi al citado diario.

“Estaba la idea de grabar algo (…) No tenía nada y en dos semanas ya estábamos grabando en el estudio de Christian, allá en el Cajón del Maipo, y partimos a España con las grabaciones”, complementa el medallista de los Panamericanos.

¿Y qué instrumento toca Lucas Nervi? El bajo. Una pasión musical que nació cuando tenía seis años, pero que con el tiempo se fue incrementando. “En la pandemia me compré el bajo eléctrico y ahí después de un año y medio con clases de un guitarrista, que me hacía clases de bajo, conocí a Christian, una vez que fue a tocar jazz en vivo“, agrega.

En la actualidad, el deportista que fue medallista de Oro en Santiago 2023 tiene 23 años, y más allá de pelear un cupo a Los Ángeles 2028 y la música, es estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Católica.