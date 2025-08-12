Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Juegos Panamericanos

Team Chile suma nueva medalla de oro y llega a 18 preseas en Juegos Panamericanos Junior

Una vez más el remo se sube a lo más alto del podio en Asunción, esta vez en el dos sin timonel femenino, con Emilia Liewald y Camila Cofré.

Por Alfonso Zúñiga

Emilia Liewald y Camila Cofré le dan oro a Chile en Panamericanos Junior.
© Team ChileEmilia Liewald y Camila Cofré le dan oro a Chile en Panamericanos Junior.

El comienzo del tercer día de actividades en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción fue prolífico para el Team Chile, donde una vez más el remo le permite subir al podio y así acercarse a las dos decenas de medallas en menos de una semana.

Durante las dos primeras jornadas de actividad, la representación nacional alcanzó un total de 16 preseas, de las cuales siete de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Al empezar este martes, se deben sumar dos nuevos logros para el país.

Remo y esgrima le dan nuevas medallas de oro a Chile en Juegos Panamericanos Junior

ver también

Remo y esgrima le dan nuevas medallas de oro a Chile en Juegos Panamericanos Junior

Remo entrega dos medallas a Chile en Panamericanos Junior

Al comienzo de este día, el remo sumó su séptimo podio en suelo paraguayo, luego que Antonia Liewald y Felipa Rosas consiguieran la plata en la definición del doble par femenino, donde no pudieron derrotar en una estrecha definición a las brasileñas Lara Pizarro y Jeniffer De, por apenas 1.42 segundos.

Pero la revancha en el deporte es rápida y Chile lo supo aprovechar en la tercera jornada de los Panamericanos Junior. Pues en la Bahía de Asunción, las remeras Emilia Liewald y Camila Cofré se quedaron con la victoria en la categoría dos sin timonel femenino.

En la carrera por las medallas, las nacionales consiguieron el oro con un tiempo de 7 minutos, 21 segundos y 23 centésimas, para dejar en el segundo puesto a las locales Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez, por seis segundos de ventaja. El bronce quedó para las canadienses Ella McKinley y Riley Richardson.

¿Cómo estamos en el medallero?

En el comienzo del tercer día de actividad en los Juegos Panamericanos Junior, el Team Chile ya suma 18 preseas, ocho de ellas aportadas por el remo, las cuales se despliegan en ocho oros, cinco platas y cinco bronces. Se ubican en el segundo lugar, por detrás de Brasil que suma 42 medallas, con 23 de oro.

Publicidad
Lee también
Team Chile se baña en oro en segundo día de los Panamericanos Junior
Redsport

Team Chile se baña en oro en segundo día de los Panamericanos Junior

¡Indignante! El miserable robo que remece a medallistas chilenos
Redsport

¡Indignante! El miserable robo que remece a medallistas chilenos

Team Chile anuncia nuevo "fichaje" para Juegos Olímpicos 2028
Chile

Team Chile anuncia nuevo "fichaje" para Juegos Olímpicos 2028

Sufre Manuel Pellegrini: el "chileno" que está a un paso de irse de Betis
Internacional

Sufre Manuel Pellegrini: el "chileno" que está a un paso de irse de Betis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo