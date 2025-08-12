El comienzo del tercer día de actividades en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción fue prolífico para el Team Chile, donde una vez más el remo le permite subir al podio y así acercarse a las dos decenas de medallas en menos de una semana.

Durante las dos primeras jornadas de actividad, la representación nacional alcanzó un total de 16 preseas, de las cuales siete de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Al empezar este martes, se deben sumar dos nuevos logros para el país.

Remo entrega dos medallas a Chile en Panamericanos Junior

Al comienzo de este día, el remo sumó su séptimo podio en suelo paraguayo, luego que Antonia Liewald y Felipa Rosas consiguieran la plata en la definición del doble par femenino, donde no pudieron derrotar en una estrecha definición a las brasileñas Lara Pizarro y Jeniffer De, por apenas 1.42 segundos.

Pero la revancha en el deporte es rápida y Chile lo supo aprovechar en la tercera jornada de los Panamericanos Junior. Pues en la Bahía de Asunción, las remeras Emilia Liewald y Camila Cofré se quedaron con la victoria en la categoría dos sin timonel femenino.

En la carrera por las medallas, las nacionales consiguieron el oro con un tiempo de 7 minutos, 21 segundos y 23 centésimas, para dejar en el segundo puesto a las locales Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez, por seis segundos de ventaja. El bronce quedó para las canadienses Ella McKinley y Riley Richardson.

¿Cómo estamos en el medallero?

En el comienzo del tercer día de actividad en los Juegos Panamericanos Junior, el Team Chile ya suma 18 preseas, ocho de ellas aportadas por el remo, las cuales se despliegan en ocho oros, cinco platas y cinco bronces. Se ubican en el segundo lugar, por detrás de Brasil que suma 42 medallas, con 23 de oro.

