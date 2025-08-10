El arranque de Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción no pudo ser más electrizante. En un día cargado de emociones y esfuerzo, la delegación nacional se subió al podio nueve veces, consolidando una jornada que promete mucho más.

Desde el remo, donde los nacionales demostraron potencia y coordinación, hasta la precisión del tiro al blanco, Chile dejó claro que no vino a pasear, sino a dejar huella en esta competencia continental.

El remo de Chile pone la vara bien alta

La primera medalla de plata llegó con Felipa Rosas, que pese a quedarse a un paso del oro en singles femenino, mostró que tiene madera para grandes gestas.

Luego, Benito Rosas y Martín Arcos ratificaron el buen momento del remo chileno al llevarse la plata en la final masculina de doble par de remos cortos, consolidando una dupla sólida y con futuro.

Pero lo mejor estaba por venir: cuatro oros que encendieron la alegría nacional.

Pedro Labatut y Rodrigo Paz dominaron en dos remos sin timonel masculino, sacando ventaja con un ritmo implacable.

La dupla masculina no fue la única, porque el cuatro sin timonel femenino, conformado por Emilia Rosas, Emily Serandour, Emilia Liewald y Camila Cofré, también se coronó campeón, sumando un oro fundamental para el Team Chile.

Finalmente, la fiesta se cerró con broche de oro en el ocho con timonel masculino, conformado por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Martín Arcos, Benito Rosas, Ignacio Wilson, Benjamín Menjiba, Bastián López, Wiebe de Jong y Damián Araya.

Tiro al blanco con puntería chilena

La emoción no quedó solo en el agua. En el polígono de tiro, Diego Parra se lució con una medalla de oro en la pistola de aire a 10 metros, ganándole la pulseada a Brasil y demostrando que en la precisión también Chile sabe mandar.

No muy lejos, José Aguilera aportó un bronce que suma y fortalece la buena cosecha nacional en esta disciplina.

Más tarde, los tiradores Raimundo Roche y Rodrigo Moyano se quedaron con oro y bronce, respectivamente, en el Tiro Skeet.

Un día para recordar

Este primer día de competencia en Asunción pone a Chile en un lugar expectante para lo que sigue en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Con cuatro oros, dos platas y un bronce en el bolsillo, el Team Chile no solo celebró, sino que también se cargó de energía para las próximas jornadas.