Mañana, comienza con todo en la ciudad de Asunción, Paraguay, la esperada segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, evento que otorgará 216 cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las transmisiones estarán a cargo de Canal 13, con una cobertura enfocada principalmente en la aplicación 13Go. Allí se ofrecerán 10 horas diarias de deportes en vivo a través de seis señales simultáneas, con cobertura completa de 25 disciplinas.

Dos de esas señales transmitirán en vivo durante toda la jornada. La programación partirá mañana con la ceremonia inaugural, desde las 18:00 horas.

Los rostros detrás de las transmisiones de los Panamericanos Juniors

A los ya tradicionales relatores y comentaristas Ignacio Valenzuela y Juan Cristóbal Guarello, se sumará una figura conocida del deporte, la exgimnasta Karen Bittner.

“Estoy feliz de integrarme a las transmisiones de Canal 13, a un equipo que conozco, con grandes amigos y mucho profesionalismo. Con Juan Cristóbal e Ignacio hemos hecho muchas transmisiones juntos, como mundiales de gimnasia, mundiales de atletismo, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, y es muy lindo que Asunción 2025 nos vuelva a unir”, comentó a Canal 13.

“Espero que sea una ocasión para reencantar a la audiencia con una forma distinta de dar la información, con el sello del 13”, explica Karen.

Según explica la deportista, Asunción 2025 representa una gran vitrina para los deportistas que inician su camino panamericano y olímpico. Por ello, busca ser un aporte para darles la relevancia que merecen.

“Mi principal compromiso es visibilizar al Team Chile de una manera informada y responsable, contar sus historias y ser parte de su transición de la categoría juvenil a la consagración adulta. Chile nos regaló 12 medallas de oro en la primera versión en Cali y más de 50 medallas en total, así que esta es una generación que promete y nos dejará muy expectantes en lo que ocurra de aquí al futuro”.