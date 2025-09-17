¡Vuelve la Universidad de Chile! Luego de la Supercopa ganada ante Colo Colo, los azules deberán enfocarse rápidamente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el fallo Conmebol que les dio el pase a cuartos de final, la Universidad de Chile enfrentará este jueves en calidad de visitante al conjunto de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Duelo clave para los universitarios que buscarán sacar un buen resultado en Perú para abrochar la clasificación a semifinales en el Estadio Nacional, durante la vuelta. Partido importante que la gran mayoría de los hinchas azules podrán ver sin mayores problemas.

U. de Chile vs. Alianza Lima: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

En los últimos días, se dio a conocer que el partido de ida entre la Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 será transmitido en vivo por televisión a través de la señal de ESPN.

Adicionalmente, el duelo también contará con transmisión online por la plataforma de Disney+, ya sea que cuentes con el plan Premium o Estándar.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Gran noticia que, por un lado, alerta a los hinchas de cara a la vuelta, ya que con la confirmación de que el duelo de ida entre azules y aliancistas va por ESPN, es casi una confirmación de que el partido de vuelta en el Nacional del próximo jueves 25 de septiembre irá en exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, es decir, DSports en TV y a través de su plataforma de streaming DGO.

