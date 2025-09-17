Es tendencia:
Copa Sudamericana 2025

¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Universidad de Chile vs. Alianza Lima EN VIVO por Copa Sudamericana 2025

La U deberá enfocarse esta semana en su duelo ante Alianza por Copa Sudamericana.

Por Franccesca Arnechino

Universidad de Chile retoma la carrera en Copa Sudamericana.
© PhotosportUniversidad de Chile retoma la carrera en Copa Sudamericana.

¡Vuelve la Universidad de Chile! Luego de la Supercopa ganada ante Colo Colo, los azules deberán enfocarse rápidamente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el fallo Conmebol que les dio el pase a cuartos de final, la Universidad de Chile enfrentará este jueves en calidad de visitante al conjunto de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Duelo clave para los universitarios que buscarán sacar un buen resultado en Perú para abrochar la clasificación a semifinales en el Estadio Nacional, durante la vuelta. Partido importante que la gran mayoría de los hinchas azules podrán ver sin mayores problemas.

U. de Chile vs. Alianza Lima: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

En los últimos días, se dio a conocer que el partido de ida entre la Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 será transmitido en vivo por televisión a través de la señal de ESPN.

Adicionalmente, el duelo también contará con transmisión online por la plataforma de Disney+, ya sea que cuentes con el plan Premium o Estándar.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 84 (SD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (SD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
No es CHV: La señal que transmite U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

No es CHV: La señal que transmite U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

Gran noticia que, por un lado, alerta a los hinchas de cara a la vuelta, ya que con la confirmación de que el duelo de ida entre azules y aliancistas va por ESPN, es casi una confirmación de que el partido de vuelta en el Nacional del próximo jueves 25 de septiembre irá en exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, es decir, DSports en TV y a través de su plataforma de streaming DGO.

+ Disfruta increíbles promociones de Disney+ en todos sus planes suscribiéndote hasta el 27 de septiembre: plan estándar con anuncios a $2.990, plan estándar a $4.900 y plan premium a $6.900 por cuatro meses.

