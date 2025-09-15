Entre este martes 16 y el jueves 18 de septiembre vuelve la acción de la Copa Libertadores 2025 con los duelos correspondientes a los cuartos de final de ida, donde ocho clubes y siete jugadores chilenos verán acción por esta decisiva jornada.

Gabriel Arias de Racing, Paulo Díaz en River Plate, Claudio Baeza y Diego Valdés en Vélez, Gonzalo Tapia en Sao Paulo, Erick Pulgar en Flamengo y Fernando Cornejo en LDU de Quito son los chilenos que buscarán seguir en competencia en el torneo más importante de clubes de la Conmebol. ¿Cuándo y dónde ver? Conoce todos los detalles de estos grandes partidos, a continuación.

Programación ida de cuartos de Copa Libertadores 2025

Martes 16 de septiembre

Racing vs. Vélez, en el Estadio José Amalfitani a las 19:00 horas de Chile. Transmite CHV, Pluto TV, ESPN Premium y Disney+ Premium.

Miércoles 17 de septiembre

River Plate vs. Palmeiras, en el Más Monumental a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 18 de septiembre

LDU Quito vs. Sao Paulo , en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Flamengo vs. Estudiantes, en el Maracaná de Río a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

¿Cuándo se juega la vuelta de cuartos de la Copa Libertadores?

Tras los duelos de ida de cuartos de final, no habrá que esperar mucho para los duelos de vuelta del certamen Conmebol, ya que están programados para jugarse entre el martes 23 y el jueves 25 de septiembre en los siguientes horarios:

