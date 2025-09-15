Es tendencia:
¡GRATIS! El partidazo por cuartos de Copa Libertadores que podrás ver por TV abierta

Esta semana regresa la acción de los torneos CONMEBOL y este partido podrás verlo gratis por TV abierta.

Por Franccesca Arnechino

El partido de Copa Libertadores que puedes ver GRATIS por TV.
© Photosport.El partido de Copa Libertadores que puedes ver GRATIS por TV.

¡Esta semana vuelve la Copa Libertadores! El máximo torneo de clubes de la Conmebol regresa con los duelos de ida de los cuartos de final, ronda en la que cuatro clubes argentinos, tres brasileños y un ecuatoriano buscarán iniciar con el pie derecho su participación en la fase de los ocho mejores.

En este contexto, en las últimas horas se dio a conocer el partido que podrás ver esta semana completamente gratis en la televisión abierta, correspondiente a una de las llaves más atractivas del certamen y que, ojo, contará con chilenos en acción.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por TV

En las últimas horas, CHV, señal que transmite la Copa Libertadores 2025 por TV abierta en Chile, informó que esta semana emitirá el duelo protagonizado por Racing Club y Vélez Sarsfield, a jugarse este martes 16 de septiembre a las 19:00 horas de Chile en el Estadio José Amalfitani.

El partido irá por la señal principal de CHV, además de ir GRATIS por la señal online de www.chilevision.cl y la app Pluto TV.

CHV Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Adicionalmente, este encuentro irá por las señales de pago ESPN Premium y Disney+ exclusivamente en su plan Premium.

Duelo de chilenos por cuartos de final:

Este partidazo contará con chilenos en competencia, ya que en la Academia figura el ex portero de La Roja, Gabriel Arias, quien arrastra una serie de cuestionamientos en los últimos partidos que incluso le han valido perder la titularidad. Por otro lado, en el Fortín están Claudio Baeza, figura y titular de la “V azulada”, y Diego Valdés, quien podría debutar tras superar un complejo inicio de temporada plagado de lesiones.

Los tres nacionales son parte de los siete chilenos que siguen buscando la Copa Libertadores en sus respectivos clubes, entre los que además se encuentran Paulo Díaz en River Plate, Gonzalo Tapia en Sao Paulo, Erick Pulgar en Flamengo y Fernando Cornejo en LDU de Quito

