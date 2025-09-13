Universidad de Chile juega este fin de semana la Supercopa 2025 ante Colo Colo, sin embargo, cuatro días después volverán a la acción internacional cuando animen la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, esto luego de conseguir la clasificación a los ocho mejores por resolución de Conmebol tras la barbarie ocurrida en Avellaneda.

Los azules juegan este 18 de septiembre como visitantes ante el elenco aliancista en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, encuentro que para suerte de los fanáticos chilenos tiene una masiva señal de televisión confirmada.

ver también U de Chile está avisada: el récord que tiene el árbitro vs Alianza Lima por Copa Sudamericana

Confirman el canal que transmite a la U. de Chile por Copa Sudamericana

Así es, porque había dudas con respecto a qué señal transmitiría los duelos de la U por los cuartos de la Copa Sudamericana, debido a que el certamen Conmebol va tanto por las señales de ESPN como por DSports de DirecTV.

Es en ese contexto donde se conoció en los últimos días que el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 va en vivo por televisión a través de la señal de ESPN.

Por razones obvias, el duelo también contará con transmisión ONLINE, el que irá en vivo y sin costo extra por la plataforma de Disney+ , sin importar que cuentes con plan Premium o Estándar. La app del ratoncito incluso ya anuncia el partido en su programación.

La app de Disney+ ya anuncia la transmisión de la ida de Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Buena suerte, por un lado, y mala por otro. Ya que el partido de ida entre la U y Alianza Lima vaya por ESPN y Disney+, podría ser una señal de que lo más probable que el duelo definitorio entre Azules e Incaicos a jugarse el próximo jueves 25 de septiembre en el Estadio Nacional vaya en exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV y a través de su plataforma de streaming DGO.

¿Cuándo juegan U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana?

Los duelos entre la U y Alianza Lima por Sudamericana se juegan en los siguientes horarios: