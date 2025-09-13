Universidad de Chile tiene la mente puesta en la Supercopa de este domingo, donde debe enfrentar a Colo Colo en partido único en el estadio Santa Laura, luego de una semana de varias polémicas.

Pero también tiene un ojo en la próxima semana, donde el martes viajará hasta Perú para jugar el primer partido ante Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Luego de los gravísimos hechos vividos en la llave contra Independiente en Argentina, los azules dieron vuelta la página para pensar en los peruanos, aunque con una gran incertidumbre.

Todo, porque fue programado un polémico árbitro brasileño para ese duelo del jueves en Lima, que tiene un historial de tarjeta fácil y que puede ser un gran daño para la U: Ramón Abatti.

El árbitro Ramón Abatti estará en el duelo de Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

ver también Conmebol confirma un árbitro brasileño para Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana

¿Cuál es el registro de Ramón Abatti?

El árbitro de nacionalidad brasileña es uno de los nuevos favoritos en Conmebol, tanto así que estuvo de protagonista en el último Mundial de Clubes jugado en Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Pero tiene una marca difícil de igualar, porque es de sacar muy rápido tarjetas amarillas, algo donde lo tienen más que fichado en el fútbol brasileño, por lo que es de “mecha corta”.

Según la estadística, lleva 109 partidos dirigidos en el Brasileirao, donde ha mostrado la impresionante suma de 510 tarjetas amarillas. Eso no es todo, porque también se apunta con 24 rojas y 29 penales.

Por lo mismo, la U que ha sufrido con las expulsiones por tarjetas, tendrá que tener un especial cuidado con el pito brasileño, de manera de no tener una mala experiencia en Perú.

Publicidad