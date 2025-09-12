Universidad de Chile jugará este domingo la Supercopa contra Colo Colo y luego tendrá que dar rápidamente vuelta la página para enfrentar a Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras pasar la polémica llave ante Independiente, donde desde Paraguay dieron por vencedor a la U tras los graves hechos de violencia, por lo que ahora miran el choque contra los peruanos.

Por lo mismo, Conmebol tomó una importante decisión para el partido programado el 18 de septiembre a las 21.30 horas en la ciudad de Lima, que llama la atención.

Todo, porque se designaron árbitros brasileños para el encuentro en Perú, quienes serán los encargados de impartir justicia en el duelo de ida de la llave de los azules.

Ramon Abatti estuvo en el Mundial de Clubes (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

ver también Entradas agotadas: el infierno que espera a U. de Chile en el estadio de Alianza Lima

¿Quién arbitra Alianza Lima vs U de Chile?

Conmebol confirmó la designaciones de árbitro para el primer partido donde Alianza Lima debe recibir a Universidad de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

El elegido para ver los detalles de los azules es el brasileño Ramón Abatti, mientras que en el VAR estará su compatriota Wagner Reway.

Por su parte, en esta ronda también habrá participación de los chilenos, donde Piero Maza estará en el duelo entre Independiente del Valle contra Once Caldas en Ecuador.

Revisa el detalle:

Publicidad