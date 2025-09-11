Han pasado varios días desde el fallo que eliminó a Independiente y clasificó a U. de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Dejando en el olvido el llanto de los argentinos, quienes declararon la guerra a Conmebol, la U comienza a pensar en la llave contra Alianza Lima.

Azules y aliancistas abrirán la llave el próximo jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Después, se encontrarán para la vuelta el 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Y desde Perú entregan una información importante: la venta de entradas para la ida del 18 de septiembre en Lima, que comenzó el martes 9, está totalmente agotada. O sea, la U tendrá que visitar a los peruanos en un estadio con más de 33 mil hinchas locales.

Esto es un fuerte contraste con su propia situación, porque U. de Chile no puede tener a sus hinchas en este partido. De hecho, los azules tendrán que cumplir otros seis partidos más sin público como visita en torneos internacionales tras la sanción de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol.

U. de Chile visitará a Alianza Lima a estadio lleno

Cabe recordar que la sanción de Conmebol a U. de Chile dice: “Imponer a U. de Chile los castigos de OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local” e “Imponer la OBLIGACIÓN de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, sin aficionados del CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE”.

Además, desde Conmebol impusieron multas de USD 150.000 y USD 120.000 al Romántico Viajero, montos que serán debitados automáticamente del dinero correspondiente al club por derechos de televisión o patrocinio.