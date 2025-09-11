Llega en llamas tras clasificación de Bolivia al repechaje y ahora amenaza a la U: “Un partido…”

En una decisión muy polémica la Conmebol determinó que Universidad de Chile será el rival de Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras el desastre en la revancha ante Independiente en Avellaneda por los cuartos de final.

Pese al llanto de los argentinos, la llave entre peruanos y chilenos está totalmente confirmada, la que empezará el jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

El cuadro Íntimo llega en buen pie para la serie con la U, porque en octavos de final no tuvo problemas y derrotó como local y visitante a Universidad Católica de Quito, con Néstor Gorosito a la cabeza.

Guillermo Viscarra se concentra en la llave de Alianza con la U

Un jugador de Alianza Lima llega con el ánimo por los cielos para la serie con los azules. Estamos hablando de Guillermo Viscarra, arquero boliviano que viene de gozar por la hazaña de la verde tras la clasificación al repechaje del Mundial.

El meta del cuadro peruano perdió el puesto con Carlos Lampe en Bolivia, sin embargo, celebró junto a sus compañeros el triunfo ante Brasil en El Alto.

Ahora, Viscarra da vuelta la página y se concentra en los desafíos de Alianza Lima, con la llave contra la U como principal foco.

Guillermo Viscarra jugando por Bolivia. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

“Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza, realmente estamos muy bien concentrados en conseguir la Copa Sudamericana y el campeonato local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente”, dijo el portero.

“Tenemos un partido lindo ante la U de Chile e intentaremos hacer bien las cosas como lo venimos haciendo”, agregó.

Alianza Lima recibirá con estadio lleno a la U en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y qué hora juegan Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.