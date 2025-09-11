Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Un jugador de los Íntimos demostró su admiración por una figura de los Azules.

El Romántico Viajero disputa la ronda de los ocho mejores, donde deberá dejar en el camino al equipo peruano para poder seguir con el sueño de levantar un título internacional. Ya ganaron esta copa en 2011, pero quieren dar una nueva vuelta olímpica fuera de Chile.

Estrella de Alianza Lima se derrite por jugador de la U

Fernando Gaibor es una de las figuras de Alianza Lima. El ecuatoriano tiene una larga trayectoria internacional, por lo que sabe que la serie ante Universidad de Chile será muy complicada. Los Íntimos han hecho una gran campaña y están muy ilusionados.

“Estamos preparados para la batalla, estamos ahí mentalizados e ilusionados con esa etapa, lo que se ha vivido este año no se da hace mucho tiempo y eso despierta expectativa en el hincha y la gente que está en el club, eso es motivación y compromiso para nosotros, de poder seguir escribiendo esta historia con este equipo“, indicó el volante en “Enfocados”.

“Vamos a tener que tomar ciertas precauciones, en líneas generales, nosotros estamos muy fuertes y no se les va a hacer tan fácil a ellos, nosotros tenemos que meterle candela e ir por el resultado, estamos en esa racha y hay que aprovechar. En el primer partido hay que dar el golpe“, complementó el jugador de 33 años.

Fernando Gaibor es uno de los referentes de Alianza Lima. Imagen: Instagram

Fernando Gaibor tiene una extensa carrera, la que incluye pasos por Emelec, Independiente de Avellaneda, Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil, entre otros. Además, defendió a la selección de Ecuador. En estos años, hay un jugador de la U que ha enfretando y que despierta la admiración del volante.

“Es un equipo duro, yo he tenido la suerte de enfrentarlos varias veces en torneos internacionales, a (Marcelo) Díaz también lo enfrenté en Argentina cuando él estaba en Racing y es galáctico también“, indicó Fernando Gaibor.