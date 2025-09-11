Universidad de Chile se prepara para la Supercopa de Chile ante Colo Colo, duelo pactado para este domingo 14 de septiembre, a las 15:00 hrs, en el Estadio Santa Laura.

Mientras las autoridades de la Región Metropolitana resuelven los últimos detalles para que se dispute el encuentro, en el Centro Deportivo Azul entrenan pensando en el compromiso.

En ese sentido, Gustavo Álvarez celebra una gran noticia no solo pensando en los albos, también en la venidera llave de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

La gran noticia que celebra Universidad de Chile

Universidad de Chile se ilusiona con un regreso clave no solo para los próximos encuentros, también es una cuota de tranquilidad para su técnico por el tiempo que estuvo fuera de las canchas.

Es así que las redes sociales del club publicaron una imagen que trae alivio, ya que Israel Poblete apareció en los últimos entrenamientos de cara a la Supercopa ante Colo Colo.

Cabe recordar que el volante azul tuvo un desgarro muscular en el isquiotibial, que lo dejó fuera de las canchas por cerca de un mes.

Así, el jugador volvió a la disciplina de Gustavo Álvarez donde esperan pueda estar a disposición de cara al partido ante los albos del estadio Santa Laura, una vez definido por las autoridades.

De no ocurrir, los cuidados por parte del cuerpo médico de Universidad de Chile se enfocan para que Israel Poblete pueda estar en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima el jueves 18 de septiembre.

El futuro de la Supercopa

Este domingo 14 de septiembre, a las 15:00 hrs, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan por la Supercopa en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, todo se debe decidir en las próximas horas por parte de las autoridades de la Región Metropolitana.

