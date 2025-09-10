La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo ha generado una gran controversia sobre si se debe jugar. Sin embargo, no se sabía la postura de Gustavo Álvarez.

Desde la dirigencia del Romántico Viajero, encabezada por Michael Clark, han insistido en no querer disputar el partido ante los Albos. Esto debido a que unos días después deben enfrentar a Alianza Lima en Perú, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La opinión de Gustavo Álvarez

Debido a la postura de la dirigencia de Universidad de Chile, cualquiera pensaría que representan a la opinión de todo el club sobre si juegan la Supercopa ante Colo Colo. Sin embargo, al parecer habría alguien muy importante al interior que piensa diferente.

Desde el plantel de los Azules, encabezados por su técnico Gustavo Álvarez, nadie ha emitido una opinión al respecto. Claro que se supo que el DT argentino, contra todo pronóstico, sí querría enfrentar a los Albos este domingo 14 de septiembre, según informa Radio ADN.

ver también U de Chile tiene una importante baja para la Supercopa: “Es difícil que pueda…”

El entrenador de la U está dispuesto a enfrentarse a su clásico rival en el Estadio Santa Laura. Es más, el duelo le serviría para llegar con ritmo a la llave con Alianza Lima. El Bulla no juega un partido oficial desde el pasado 31 de agosto, cuando perdieron por la mínima ante los Albos.

La única preocupación de Gustavo Álvarez, es no sufrir alguna lesión que le signifique tener bajas ante Alianza Lima en la ida, aunque esto es un peligro natural de un deporte. La postura del DT sorprende, ya que es contraria a la que ha manifestado la dirigencia de su club.

Publicidad

Publicidad

Todo indica que la U y Colo Colo volverán a verse las caras este domingo. Imagen: Photosport

Habrá que esperar si se cumple el deseo de Álvarez. Por ahora la Supercopa entre U. de Chile y Colo Colo va este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas, aunque Michael Clark y los suyos siguen haciendo las gestiones para que se suspenda.