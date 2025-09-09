Este martes y después de toda la polémica que se generó en los últimos días, la ANFP finalmente dio su veredicto. La Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile se jugará sí o sí este fin de semana, a pesar de que uno de los clubes se está negando a hacerlo.

El Romántico Viajero se ha quejado de manera pública por la programación del encuentro debido a la cercanía con su choque en Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Las cosas llegaron a tal punto que esta mañana se formalizó la petición para suspenderlo, pero recibieron un portazo.

Desde el ente rector del fútbol chileno respondieron al pedido del elenco estudiantil y lo hicieron dejándole muy claras las cosas. No sólo le negaron cualquier chance de postergar el duelo, sino que le remarcaron que no los están perjudicado hasta con su archirrival de ejemplo.

La ANFP le da un portazo a la U y la manda a aprenderse el reglamento por la Supercopa

La U se tendrá que preparar para una semana en la que se jugará parte importante de la temporada 2025. La ANFP confirmó que la Supercopa ante Colo Colo se llevará a cabo este fin de semana y no hay chance alguna de volver a suspenderla.

La ANFP le avisó a la U que debe jugar la Supercopa ante Colo Colo este fin de semana. Foto: Photosport.

Según reveló La Tercera, el ente rector del fútbol chileno respondió de forma categórica a la carta del Bulla. “En el caso concreto, la Supercopa Construmart 2025 se encuentra programada con más de cien horas de anticipación al inicio del partido válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana a disputarse entre los clubes Universidad de Chile y Alianza Lima, a las 21.30 horas del jueves 18 de septiembre“, le comenzaron señalando desde Quilín.

En esa misma línea, se refirieron a la acusación de estar perjudicándolos en su participación en Copa Sudamericana. “La ANFP apoya la participación de todos sus clubes afiliados en copas internacionales y los asisten -dentro de sus facultades- en la consecución de sus objetivos deportivos internacionales, velando al mismo tiempo por la integridad de las competencias nacionales. Por lo anterior, al momento de confeccionar el Fixture 2025, se recibieron los comentarios y solicitudes de los clubes”.

“Respecto de los requerimientos de vuestro Club para permitir que éste pudiera disputar la mayor cantidad de partidos en calidad de local en su estadio principal, la ANFP accedió a prácticamente la totalidad de ellos. Asimismo, se ha accedido durante esta temporada a distintas peticiones realizadas por su Club y que dicen relación con la programación de Copa Chile, suspensión de partidos en la Liga de Primera Itaú e inversión de localía, entre otras“, añadieron.

De hecho, desde la ANFP le enfatizaron a la U que ya les ayudaron con un encuentro tras los incidentes en Argentina ante Independiente. “Se accedió a su solicitud de reprogramación del partido inmediatamente siguiente con el Club Everton, válido por la fecha 21° de la Liga de Primera Itaú 2025. Atendida la aparente confusión del Club respecto al mecanismo para solicitar reprogramaciones de partidos, le recordamos que dicha reprogramación fue solicitada por Ud. de manera formal y por escrito a través de una carta de fecha 22 de agosto de 2025 dirigida al Presidente de la ANFP“.

Además, le tocaron la oreja poniendo a Colo Colo, su archirrival, de ejemplo. “Durante la temporada 2024, el Club Colo Colo disputó partidos por el Campeonato Nacional y Copa Libertadres los días 10, 13, 16 y 20 de agosto. La Gerencia de Ligas, con bastante anticipación, buscó una fecha que no afectara la participación internacional del Club, más aún considerando que desde el último partido disputado por el Club a la fecha de la Supercopa Construmart 2025, el Club habrá contado con 14 días sin competencia oficial. Luego, entre la Supercopa Construmart 2025 y el partido de los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025, transcurrirán más de cien horas, en una muestra evidente del apoyo de la ANFP a la participación internacional del Club“.

Para cerrar, cuestionaron que la U reclame apuntando a lo que pasó con Alianza Lima cuando en Perú también están respetando el reglamento. “Respecto de la suspensión de un partido que habría beneficiado al Club Alianza Lima, ésta correspondió a un partido programado para el 16 de septiembre de 2025 en su liga local, esto es, con menos de 48 horas de anticipación al partido de la Copa Sudamericana. Le hacemos presente que el Club Alianza de Lima disputará otro partido válido por su liga local el día sábado 13 de septiembre (apenas 18 horas antes que su Club dispute la Supercopa Construmart 2025), el cual se mantiene inalterado. Asimismo, el Club Alianza Lima deberá disputar un partido el día domingo 21 de septiembre, en tanto su Club no cuenta con partidos programados para dicho fin de semana“.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Ya con la programación confirmada por la ANFP, Colo Colo y la U se preparan para jugar la Supercopa de Chile. El encuentro se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Cuántas Supercopa han ganado Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U se enfrentarán buscando aumentar su vitrina de Supercopa de Chile. El Cacique ha ganado el título en 4 ocasiones (2017,2018, 2022 y 2024), mientras que el Bulla en 1 oportunidad (2015).