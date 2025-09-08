Universidad de Chile comienza a aceptar la idea que tendrá que disputar el domingo la Supercopa, donde tiene que chocar nuevamente un Superclásico contra Colo Colo.

En ese sentido, esta jornada regresaron a los entrenamientos tras el fin de semana en libertado que les entregó el técnico Gustavo Álvarez, de manera de llenarse de energía antes de semanas muy cargadas de fútbol.

Por lo mismo, hoy fue un día clave para ver la evolución de los lesionados en el plantel de la U, donde uno de los titulares que había estado al margen se pudo reincorporar a sus compañeros.

Según confirmó el medio Emisora Bullanguera, Gabriel Castellón se sumó a los entrenamientos, dejando atrás un desgarro que sufrió ante Independiente en Argentina, por lo que vuelve a estar a disposición.

Gabriel Castellón supera el desgarro y está listo para regresar en U de Chile. Foto: Javier Torres/Photosport

ver también Los lesionados complican a U de Chile para la Supercopa contra Colo Colo

Gabriel Castellón retoma confianza para la Supercopa

Fue en los 45 minutos que se disputaron en Avellaneda, en el trágico partido de Universidad de Chile ante Independiente, cuando el portero Gabriel Castellón sufrió una dura lesión.

Publicidad

Publicidad

Esta misma, lo dejó descartado para el Superclásico donde la U perdió por 1-0 en el estadio Monumental, donde fue Cristopher Toselli quien se puso bajo los tres palos.

“El portero hoy se reincorporó a los entrenamientos, por lo que está listo para volver a la titularidad con los azules, justo en el compromiso ante los albos”, precisan en la información.

Con esto, resta observar la situación de Israel Poblete, quien también sufrió un desgarro, y que es una carta fundamental para el esquema de la U y la idea de Álvarez para el Superclásico.

Publicidad

Publicidad