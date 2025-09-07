La Supercopa es nuevamente un dolor de cabeza para todo el fútbol chileno, donde, al menos hasta ahora, la ANFP la tiene programada para el domingo 14 de septiembre donde Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien armó la polémica contra la U, al saber que el cuadro azul se quiere negar a jugar esa fecha, por la cercanía al duelo ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, el 18 de septiembre en Perú.

“Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partido, no lo han hecho y hemos ido a jugar”, fue la frase de Mosa en el Monumental.

Una palabra que fue recogida por el director y abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, quien respondió hasta con un palito de que están defendiendo su “hermandan” con los peruanos.

El Superclásico está programado para el domingo por la ANFP. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué le responde la U a Mosa por la Supercopa?

Fue en el programa “Hablemos del Bulla”, donde el abogado Correa habló sobre el tema: “La ANFP acá es soberana, es la dueña de la copa. Ellos son los que defienden y nosotros lo que manifestamos es nuestra postura, que no se tiene que jugar. Habrá que preguntar a la ANFP porque la quieran jugar el 14”.

“Leía en comentarios, que por eso el fútbol chileno es así y que en Europa juegan cada cuatro días, pero las distancias son más cortas. Jugaríamos domingo, para viajar lunes, es un torneo internacional”, explicó.

En ese sentido, trajo a la memoria situaciones similares con Colo Colo, donde le suspendieron el partido para jugar sin problemas por los cuartos de final de la Copa Libertadores.en la temporada 2024.

“No hay que olvidar el año pasado otro equipo jugó casi la misma fecha, cuartos de final de Copa Libertadores y había una fecha el 13 de septiembre que era el clásico contra Católica y jugaban. ¿Adivinen qué pasó? Ya saben todos, se suspendió”.

El abogado Correa sacó la voz por la U.

Por lo mismo, volvió a dejar en claro que “Clark se lo viene planteando hace rato, no se nos ocurrió hace cuatro días. Cuando ya se estaban viendo las fechas se planteó pero yo creo que la ANFP tiene otros compromisos, obligaciones y otras necesidades”.

La hermandad de Colo Colo con Alianza Lima

El abogado José Ramón Correa profundizó una tesis de la amistad de los dos equipos, Colo Colo y Alianza Lima, donde juntos buscan beneficios en contra de la U.

“Entiendo las declaraciones del cierre del centenario de Colo Colo, creo que fue la última actividad que tuvieron. Iba a ser mas irónico, pero no quiero ir al tribunal, pero entiendo que jugando con las leyendas de Alianza Lima, un club hermano para ellos, hay intereses de que se juegue el 14”, remarcó.

“El que hace la exhortación de jugar el 14 es el club hermano de nuestro adversario. Entiendo que Alianza Lima ya pidió suspender el partido del torneo en Perú. Todas las señalas dicen suspensión pero habrá que preguntar a Jorge Yunge”, finalizó.