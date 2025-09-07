La Supercopa marcará la semana entrante en el fútbol nacional, donde Colo Colo y Universidad de Chile chocarán el domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura.

Por lo mismo, ambos plantes se están preparando de la mejor manera, aunque este fin de semana tuvo una gran diferencian en la planificación de parte de los entrenadorses.

Porque mientras que el técnico Fernando Ortiz tuvo su primer partido amistoso con sus dirigidos en el estadio Monumental, la U tuvo jornada libre el fin de semana.

Con la idea de sacar presión al equipo, luego de semanas bien cargadas en lo emocional, Gustavo Álvarez decidió liberar a sus jugadores para el lunes volver a enfocarse en la Supercopa.

Los azules vuelven el lunes a los entrenamientos con miras a la Supercopa. Foto: U de Chile.

¿Qué hizo U de Chile antes de la Supercopa?

Así lo informó el medio Emisora Bullanguera, donde aseguraron que el técnico Gustavo Álvarez “premió” a sus jugadores de Universidad de Chile dándoles libre el fin de semana.

“El plantel de la U descansó este sábado y domingo, retornando a los entrenamientos este lunes 8 de septiembre. Los azules finalizaron sus prácticas este viernes, teniendo el fin de semana libre”, destacaron.

Dentro de la planificación de la U, alertan por una situación que ha tenido preocupados a todos en el CDA, donde la semana entrante será clave: “Eso sí, Álvarez sigue nervioso por dos titulares”.

“Gabriel Castellón como Israel Poblete se mantienen trabajando diferenciado del plantel. Ambos futbolistas sufrieron lesiones musculares durante las últimas semanas, viéndose obligados a quedar marginados del equipo titular”, precisaron.

