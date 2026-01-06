Un complicado momento vive el defensor Igor Lichnovsky en el fútbol mexicano, luego de que fue cortado en el América, cuadro que ya le avisó que no será considerado.

Según información de Fútbol Total, el formado en Universidad de Chile entró en rebeldía con la dirigencia del gigante de ese país, teniendo en cuenta que tampoco quiere partir a otro equipo: “¡Borrado!”.

“Igor Lichnovsky está representando un dolor de cabeza al América, el chileno no quiere salir de Coapa”, explican en una primera instancia en su información.

“Últimos reportes apuntaban a que iría cedido a Necaxa, sin embargo esto se cayó porque el jugador no quiso salir”, detallan, dejando en claro la rebeldía del ex azul.

Lichnovsky fue borrado del América y se queda sin jugar

Igor Lichnovsky pasó de ser un regalón de Ricardo Gareca en la selección chilena a casi quedarse sin equipo en el fútbol mexicano, por lo que el América sabe que está en guerra con el jugador.

Si bien le buscaron otro equipo para mandarlo a préstamo, recibieron la negativa del jugador de Universidad de Chile, lo que lo deja en el aire.

“León Lecanda apunta que el defensa no será registrado, ya que no quiso irse a algún equipo y tampoco quiso bajarse el sueldo, con esto liberarán una plaza de No Formado en México y podrán registrar a Rodrigo Dourado”, detallan.

“Igor aún tiene 6 meses de contrato y parece que será borrado de Coapa, al igual que Javairo Dilrosun, a quien no le han encontrado acomodo”, finalizan.

