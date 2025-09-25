Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima en una previa que ha estado bastante caldeada. José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, criticó al club peruano.

En la ida jugada en Lima, periodistas chilenos denunciaron haber sido revisados de forma irregular por la hinchada de los Íntimos, mientras desde el club peruano acusaron que un seguidor azul se hizo pasar por un comunicador para ingresar. Vale recordar que no podía haber fanáticos de la U.

Las quejas de Alianza Lima

Desde Alianza Lima han acusado un ambiente poco amigable en su contra en Coquimbo, ciudad donde se jugará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La previa no ha sido muy tranquila y las críticas han ido de un lado a otro.

A tanto ha llegado la situación, que desde los Íntimos hicieron una denuncia formal ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol por “actitudes hostiles y actos xenófobos de simpatizantes de la Universidad de Chile“. Esto ha calentado aún más los ánimos entre ambos equipos.

José Ramón Correa, reconocido abogado de Universidad de Chile y director de Azul Azul, sociedad anónima que administra el club, levantó la voz para defender a su equipo. Además, apuntó directamente contra su rival en la Copa Sudamericana.

“¿Por qué nos atacan? porque somos grandes y nos tienen miedo, si no fuéramos grandes y no nos tuvieran miedo, no nos atacaría nadie”, indicó el jurista en Cavigol Contigo en YouTube. La temperatura de estos cuartos de final va en aumento.

U. de Chile y Alianza Lima empataron 0-0 en la ida. Imagen: Photosport

Universidad de Chile y Alianza Lima se medirán este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Vale recordar que el partido será sin público debido a la sanción al Bulla por los incidentes ocurridos en Avellaneda ante Independiente.