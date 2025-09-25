En la U de Chile asumieron la equivocación en el mercado de pases con el fichaje de Luciano Pons, quien apenas duró un año en el cuadro azul. El delantero argentino anotó cuatro goles con el Romántico Viajero. Pero fueron más los tantos errados que quedaron grabados en el recuerdo.

Uno fue ante Everton de Viña del Mar en la última fecha del Campeonato Nacional que Colo Colo ganó en 2024. Increíblemente, Pons no acertó al arco defendido por Ignacio González, quien estaba literalmente en el piso con la pelota dando botes. También falló un tanto en el Superclásico frente a los albos.

Pero en su préstamo al Atlético Bucaramanga se dio una tónica completamente opuesta: en el fútbol colombiano, Pons volvió a destacarse como un goleador temible. Ya son 19 los tantos que acumula en el cuadro que enfrentó al Cacique en la Copa Libertadores 2024.

Luciano Pons convirtió tres goles en la Libertadores 2025: acá celebra ante Racing. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Ese rendimiento deslumbrante motivó que la plana mayor del Bucaramanga quiera retenerlo. Por eso mismo, según supo RedGol, enviaron una propuesta al Bulla para quedarse con la ficha de Pons. Una buena noticia para Azul Azul, pues podría generar algún retorno por un futbolista que estuvo lejísimo de dar el tono.

Luciano Pons se lamenta tras un gol perdido frente a Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Según BolaVip, Luciano Pons percibía un salario de casi 50 mil dólares mensuales en el Bulla. Es decir, 48 millones de pesos cada 30 días de trabajo. Pero el fútbol tiene revanchas y lo que no pudo hacer en Chile sí lo consiguió en la élite de Colombia.

En Colombia también hablan de Luciano Pons como bomba del mercado: ¿Y la U?

La opción de que Luciano Pons continúe en Atlético Bucaramanga definitivamente en este mercado ya se habla en Colombia, país del que llegó como agente libre a U de Chile y al que regresó tras su fallido periplo en el Centro Deportivo Azul.

Captura Twitter.

“Estamos en el camino de una posible compra”, manifestó el periodista de Win Sports Mariano Olsen sobre un diálogo que tuvo con una fuente del Atlético Bucaramanga. Pues bien, esa intención se materializó en una oferta formal. La pelota quedó en los pies de Azul Azul.