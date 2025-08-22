El delantero argentino de 35 años, Luciano Pons, llegó a Universidad de Chile a principios de 2024 para partir a fin de año. El delantero nunca pudo ganarse la confianza del entrenador Gustavo Álvarez y este 2025 dejó la U con rumbo al Atlético Bucaramanga de Colombia.

De hecho, Pons se fue del Chuncho muy criticado. Peor aún, los azules no olvidan que se perdió un gol sólo a boca de jarro en la última fecha del campeonato 2024, el que pudo obligar a una definición por el título con Colo Colo.

Pese a todo, Pons recuerda a los azules con cariño y no olvida su paso por Universidad de Chile. Y eso queda demostrado con un bonito gesto del Búfalo hacia la parcialidad de la U.

Pons aporta con dinero a hinchas de la U que no han podido salir de Argentina

El hecho fue revelado por César Madness, el creador de contenido de Universidad de Chile y conductor de Estadio Pasional, a través de sus Stories de Instagram.

Luciano Pons recupera el cariño azul con bonito gesto.

El influencer azul, quien también sufrió en carne propia la encerrona de Independiente y la policía argentina a los hinchas de la U en el estadio Libertadores de América, ha facilitado sus redes sociales para difundir información y recaudar ayuda económica para los fanáticos del Chuncho que aún no pueden volver al país.

Pons intentó mandar 600 mil pesos a una de las cuentas, pero por sistema no pudo. Así fue que envió 200 mil pesos con la promesa de esperar 24 horas para hacer otra donación. “No se puede amigo, pero algo ayudaré” avisó por interno el delantero.

“Hermano, mañana le mando 200 más. Abrazo y Dios quiera vuelvan pronto y sanos todos a sus hogares“, sentenció el ex delantero de Universidad de Chile.