Luego de abrir expediente disciplinario contra U de Chile e Independiente, el siguiente paso desde la Conmebol es escuchar los alegatos azules para dar su veredicto final.

Sin embargo, en el escrito del organismo y según informan desde Paraguay, los argentinos tienen todas las de perder al ser organizadores en un partido que terminó con tragedia para hinchas azules.

Y si quedaban dudas, la propia Conmebol dio potente señal respecto a la siguiente fase entre Alianza Lima y el ganador de la llave de la U, donde el expediente sepulta a Independiente.

U de Chile y la ilusión en Copa Sudamericana

Conmebol dio a conocer los horarios y programación de cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejando en claro que se jugará el partido de Alianza Lima y habrá un ganador entre Independiente y U de Chile.

Photosport

Según informó el organismo sudamericano, el duelo de ida de cuartos se jugará el jueves 18 de septiembre, a las 19:30 horas de Perú (20:30 en Chile), con Alianza Lima esperando rival luego de los alegatos de la U e Independiente.

En la interna azul son optimistas sobre la decisión que tomará la Conmebol, con elaborados argumentos cargando contra el Rojo en su calidad de organizador. Misma visión tienen también los medios incluso de Argentina.

Alianza Lima espera rival.

“99,9% que la U de Chile pasa de fase. Independiente va a ser desclasificado”, avisó el comunicador Juan Carlos “Toti” Pasman, durante el análisis en su espacio de DSports.

