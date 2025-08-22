Siempre recalcando que lo principal fue la salud de sus hinchas atacados en Avellaneda, en U de Chile ahora inician la difícil ruta de apelar a la decisión que preparan en Conmebol sobre los hechos de violencia.

Por ello, la comitiva de Michael Clark y compañía preparan la firme defensa tras el cancelado partido por parte del organismo. Eso sí, la tienen difícil, ya que el presidente de Independiente ya está en Paraguay.

Néstor Grindetti, mandamás del Rojo dijo a TyC que “vamos a defender todos los derechos de Independiente, tenemos derecho a los puntos y que Independiente no reciba ningún tipo de castigo, que el castigo sea para aquellos que tuvieron actitudes de vandalismo”.

U de Chile y sus firmes argumentos

Mientras U de Chile prepara la comitiva para ir a Conmebol a hacer sus descargos, el periodista internacional José Tomás Fernández, siempre bien dateado de la actualidad azul, relató los puntos del alegato universitario.

Photosport

Los argumentos que preparan Azul Azul para que no se les castigue a ellos y sí a Independiente apuntan primero que la U de Chile “No fue el organizador del partido”.

Siguiendo con los puntos a favor de los chileno, el periodista citado expone que la U apela que “Su gente no fue resguardada como corresponde” y “Que sus hinchas ya estaban desalojando la cancha” durante los ataques.

U. de Chile se defiende ante Conmebol

Finalmente, los otros dos firmes argumentos ante la Conmebol apuntan a “Las agresiones brutales” hacia los fanáticos azules y “Las anomalías que vivió la delegación en el estadio”.

