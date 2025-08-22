Con muestras de apoyo transversales hasta de Colo Colo, los hinchas violentados de U de Chile recibieron el cariño total del fútbol chileno y también a nivel internacional.

Es que la brutal encerrona sufrida en Avellaneda no dejó indiferente a nadie, con mensajes hasta de Arturo Vidal desde la vereda contraria. Por eso llamó la atención que Alexis Sánchez no se manifestara.

Curiosamente y en medio de la noticia de su paternidad, el Niño Maravilla sigue sin abrochar equipo entrenando con Udinese. Es ahí donde aparece su última publicación el mismo día de los hechos de violencia contra hinchas azules.

Alexis y su última polémica publicación

En el día de la tragedia de hinchas de U de Chile en Avellaneda, Alexis Sánchez realizó su última aparición en redes sociales junto a Damián Pizarro y Fernando Felicevich, en Italia.

“La banda, en las buenas y en las malas”, fue el mensaje que puso el tocopillano en relación al grupo con el que se había mostrado semanas antes en un asado, en otra criticada publicación.

Publicidad

Publicidad

Si bien ha participado de amistosos y entrenamientos con Udinese, Alexis sigue sin encontrar equipo para la temporada europea que ya inició en las principales ligas del continente.

Photosport

Eso, sumado a que no se ha manifestado aún por lo ocurrido con hinchas azules, donde siempre aclaró que quiere jugar en U de Chile al finalizar su carrera por el Viejo Continente.

Publicidad