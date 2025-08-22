Las muestras de apoyo a los hinchas de U de Chile no se han hecho esperar luego de la tragedia en las galerías de Avellaneda, en el partido cancelado contra Independiente.

Si bien Arturo Vidal tecleó un mensaje en rechazo a la violencia, fue Iván Zamorano quien dejó en claro que no importa su identificación y amor por Colo Colo para darle todo su apoyo a los fanáticos azules.

Con una emotiva publicación, el histórico “9” de la selección chilena olvidó los colores y se cuadró totalmente con la U, sacando aplausos transversales en redes sociales.

El emotivo mensaje a U de Chile

Iván Zamorano tecleó un extenso mensaje a los hinchas de U de Chile, donde junto con repudiar la violencia, le dio todo el apoyo al archirrival estando identificado con Colo Colo.

“Sin importar el equipo que te representa, este tipo de violencia nunca es justificable. El fútbol es pasión, no agresión. No puede volver a ocurrir un hecho de esta naturaleza jamás en una cancha de fútbol”, partió diciendo Bam Bam.

Fue ahí que el querido goleador que brilló en la Roja y colgó los botines en Colo Colo recalcó en defensa a los azules que “Debemos promover siempre el respeto y amor pen este hermoso deporte”.

“Les mando fuerza a los afectados y sus familias”, cerró el histórico Bam Bam, llenándose de aplausos desde la vereda de U de Chile por el terrible momento y su sincero apoyo.

