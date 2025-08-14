Es tendencia:
Colo Colo

El lindo sueño de Iván Zamorano que se puede hacer realidad en Colo Colo: “Antes de morirme…”

El excapitán de la selección chilena señaló en varias ocasiones que tiene un sueño pendiente en Colo Colo. Pero, este puede ser una realidad pronto.

Por Miguel Gutiérrez

Iván Zamorano tiene una deuda pendiente que puede ser una realidad.
Iván Zamorano tiene una deuda pendiente que puede ser una realidad.

Uno de los grandes embajadores que tiene Colo Colo en el mundo es Iván Zamorano, quien cumplió a principios del siglo XXI su sueño de retirarse en los albos, el club de sus amores.

Bam Bam se trasladó hasta España y desde Europa siempre habla de los albos, lo mismo cuando estaba radicado entre Miami y México cuando formó parte de la cadena deportiva de Televisa, TUDN.

Sin embargo, el nombre del caído del cielo suena una vez más en el Estadio Monumental, aún más cuando estuvo hace muy poco visitando tierras nacionales donde fue, precisamente, a ver el empate ante Huachipato.

El lindo sueño de Iván Zamorano que puede ser real

La última visita de Iván Zamorano al Estadio Monumental, acompañado de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro no fue casual, de acuerdo al periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado.

En su reporte de hace unos días, Tomate señaló que “alguien me comentaba de la posibilidad de que Aníbal Mosa lo quiere seducir para la gerencia deportiva“ de Colo Colo.

E incluso, la distancia entre el actual mandamás de la concesionaria alba y el actual gerente, Daniel Morón, es tan grande que el nombre de Bam Bam es “para dar un golpe potente a Colo Colo por esta nula relación” antes descrita.

Iván Zamorano puede cumplir en el corto plazo uno de sus sueños en Colo Colo. Foto: Photosport.

Un sueño que ha expresado en más de una ocasión. De hecho, recientemente para el canal de YouTube de Simplemente Fútbol, de Quique Wolf, lo volvió a afirmar.

“Creo que la selección forma parte de mi vida como lo como lo es Colo Colo también”, expresó Bam Bam al exrostro de ESPN, que ahora oficia como youtuber.

Meses atrás, en entrevista para 24 Horas Central, Zamorano también habló de los múltiples sueños con el Cacique.

“Antes de morirme hacer algo por Colo Colo, trabajar en Colo Colo me encantaría también”, afirmó al noticiero central de TVN. “Me gustaría que se sigan haciendo bien las cosas en Colo Colo, que sea un equipo grande; no sólo a nivel nacional, si no que en algún momento ganemos otra Copa Libertadores”, cerró.

El Loro lleva ya unos años al mando de esa área en Colo Colo y por ahora no ha dado luces de una renuncia, ahora más cuando el Tribunal de Disciplina le dio un inédito castigo.

