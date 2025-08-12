Colo Colo ha tenido un centenario para el olvido y en la interna se preparan algunos cambios. El Cacique ya asume que este año las cosas no salieron como se esperaba, por lo que tendrán que planificar muy bien el 2026.

Uno de los nombres que ha estado en la mira de la dirigencia es el de Daniel Morón. El Loro es el actual gerente deportivo del Eterno Campeón, pero en este año parece haber quedado al margen de gran parte de las negociaciones que lideró Aníbal Mosa. De hecho, el mandamás albo ya tiene una carta para reemplazarlo: Iván Zamorano.

Días atrás, en el empate contra Huachipato, Bam Bam apareció en el palco del Estadio Monumental junto al presidente de Blanco y Negro. Pero la visita no era sólo eso, sino que tenía toda una trama detrás.

Aníbal Mosa quiere a Iván Zamorano como gerente deportivo de Colo Colo

La visita de Iván Zamorano al Estadio Monumental para el empate de Colo Colo con Huachipato no fue casualidad. Aníbal Mosa está seduciendo a Bam Bam para que llegue a trabajar al Cacique, con la idea de ser el reemplazante de Daniel Morón.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, el mandamás albo se cansó del Loro y quiere al ex delantero. “Fue llamativa la imagen, estuvo al lado de él Iván Zamorano. Uno preguntando por qué esta cercanía, acá juega fácil porque viene e ingresa rápido, pero alguien me comentaba de la posibilidad de que Aníbal Mosa lo quiere seducir para la gerencia deportiva“.

De hecho, el reportero albo remarcó que entre Aníbal Mosa y el ex portero hay una distancia gigante. “Eso es lo que piensa, para dar un golpe potente a Colo Colo por esta nula relación que tiene con Daniel Morón“.

Finalmente y en esa misma línea, Cristián Alvarado aseguró que el presidente de Blanco y Negro tiene entre sus planes a Iván Zamorano para tomar ese puesto desde 2026. “No lo ve con malos ojos sumarlo el próximo año“.

Quedará esperar ahora para ver cuál será la fórmula con la que saquen a Daniel Morón de su cargo. El Loro lleva ya unos años al mando de esa área y por ahora no ha dado luces de una renuncia.

Colo Colo está haciendo lo posible por llevar a Iván Zamorano a su gerencia deportiva. El Cacique quiere a Bam Bam para un rol clave pensando en mejorar una campaña que ha sido de las peores en los últimos años.

