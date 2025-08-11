Iván Zamorano, el ex delantero, goleador y capitán de la selección chilena, abordó algunos pasajes de su exitosa carrera internacional en los clubes y La Roja. Hoy de 58 años, Bam Bam reveló el gigante equipo argentino que casi lo sumó a sus filas.

“No sé si se supo, pero estuve a punto de firmar en Boca Juniors. Fue el único equipo argentino del que estuve muy, muy cerca de firmar”, dijo Bam Bam en conversación con JugaBet.

Consultado por cuál club fue el más significativo de su carrera, manifestó que “disfruté en todos los equipos, pero es indudable que hay uno por encima de los otros por el tema sentimental, que es Colo Colo. Tuve la oportunidad de sentir a mi papá mucho más cerca. Colo Colo para mí es mi vida”.

Zamorano: el Fenómeno Ronaldo y Marcelo Salas

“Y si tuviera que elegir un equipo donde más me constó adaptarme, creo que para mí el fútbol italiano es el más difícil. Es un fútbol sin espacios, muy fuerte, donde los defensores los tienes siempre encima”, agregó.

¡Qué dupla! Bam Bam Zamorano repasó datos de su exitosa carrera.

Por otro lado manifestó que “si tuviera que elegir una camiseta que intercambié, sin dudas la que cambié con Ronaldo en el Mundial del 98, la del Fenómeno. Y la mejor dupla que hice en clubes, con Ronaldo, creo que para mí el Fenómeno era extraordinario. No existe otro jugador como él, el mejor nueve de la historia. Y en la selección, Marcelo Salas“.

¿A Bam Bam le gustaría revivir algún encuentro de su carrera? Sí. “Algún partido con la selección chilena en un Mundial, pero ahora haciendo goles”, sentenció Zamorano.

En su carrera, Iván Zamorano jugó por Cobresal, Cobreandino, FC St. Gallen, Sevilla, Real Madrid, Internazionale Milano, Club América y Colo Colo.