Colo Colo trabaja contra el tiempo para encontrar refuerzos y uno de ellos sería Damián Pizarro. Iván Zamorano, uno que mucho sabe de goles, le dio “like” al fichaje de este atacante.

Los Albos no tuvieron fortuna con Salomón Rodríguez, por quien pagaron 1,2 millones de dólares, pero que no rindió en la cancha y ahora lo mandaron a préstamo al Montevideo City Torque. Por esto, necesitan a otro delantero para el 2026.

Zamorano quiere a Pizarro en Colo Colo

Iván Zamorano es toda un referente en el fútbol chileno y en Colo Colo, club donde se retiró jugando gratis. Por esta razón, es voz autorizada para hablar del mercado que hace este club, quienes no cuentan con muchos recursos tras la pésima campaña del 2025.

“Más que la premura, lo que me interesaría es que llegaran jugadores interesantes, jugadores que fueran un aporte“, comenzó explicando Zamorano en TVN. Para que dispute el puesto de delantero con Javier Correa, la opción más concreta es Damián Pizarro. Bam-Bam aprueba el fichaje.

“Me gustaría que regresara. Está en un fútbol más competitivo, pero no ha jugado”, señaló Zamorano. Pizarro pertenece a Udinese, pero está a préstamo en Le Havre de Francia, donde no ha tenido muchos minutos. Por esta razón, no es una mala alternativa volver y jugar en Chile.

“Colo Colo puede ser ese retomar tu carrera, reinventarte, adquirir confianza y fe, y después regresar a Europa con mucha más experiencia”, indicó el Pichichi con Real Madrid, quien también defendió la camiseta de Sevilla e Inter de Milán.

Por ahora, los Albos tienen a dos refuerzos oficiales: Joaquín Sosa y Matías Fernández. Se espera que los dirigidos por Fernando Ortiz sigan sumando piezas debido a las numerosas bajas que han tenido, como las de Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas, entre otros jugadores.