Arturo Vidal ha sido uno de los jugadores que más preocupación han generado en los hinchas de Colo Colo. En la temporada 2024, el King había sido uno de los pilares dentro de la cancha para el Cacique, pero todo ha cambiado.

En el 2025 el volante no sólo se ha visto mal dentro del campo de juego, sino que las lesiones y su actitud le han costado perderse varios encuentros. Esto llegó a un punto crítico luego de lo ocurrido ante Everton, donde encaró al árbitro pese a no estar ni citado y ahora puede llevarse un castigo que lo margine aún más.

Pero sus rabietas no son una casualidad, ya que según revelaron este martes, tienen una razón. Y esta no es otra que su renovación con el Cacique, la que podría conseguir ante Universidad Católica pero que lo ha mantenido con la cabeza en otra parte y no en revertir el mal momento.

Arturo Vidal, más preocupado de renovar que de sacar a Colo Colo de la crisis

La cláusula que firmó Arturo Vidal cuando renovó contrato el año pasado indicaba que, si jugaba el 50% de los minutos de la temporada 2025, podría seguir un año más en Colo Colo. Ante la UC tendrá la oportunidad de lograrlo, pero con un presente malo y que lo tiene desenfocado.

Arturo Vidal ha perdido la cabeza esta temporada por culpa de su renovación con Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Rodrigo Hernández quien en la última edición de Los Tenores de Radio ADN dio a conoce esto. “Conforme Vidal ha ido perdiendo presencia por suspensiones, lesiones…“, explicó de entrada.

“Me parece que lo relevante es que en este minuto, según información que tengo, le está quemando mucho la cabeza porque no se ve en otro lado ni retirándose“, añadió.

Si bien le resta un partido para conseguirlo, Arturo Vidal ha estado más pendiente de ello que de mostrar un rendimiento acorde al club en el que está. “En su cabeza está atrapado porque su idea es permanecer en Colo Colo. Imagínate que Colo Colo ejerce la cláusula de no renovar“.

Con este panorama por delante, es de esperar que el volante cumpla con los minutos necesarios y así se enfoque en la cancha. No obstante, tras el duelo con la UC se conocerá si el Tribunal de Disciplina le impone una sanción que lo margine más de lo que ya ha estado.

Arturo Vidal vive un complejo presente en Colo Colo y los hinchas ya están perdiendo la paciencia. El King no ha cumplido con las expectativas de esta temporada y, más allá de poder renovar, tendrá que hacer algo más para reencantar al pueblo albo.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada en Colo Colo?

Previo al partido con la UC, Arturo Vidal ha logrado disputar 19 partidos oficiales en total en la temporada 2025 con Colo Colo. En ellos ha marcado 2 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.320 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Arturo Vidal hará su regreso a las canchas con Colo Colo en un duelo clave por la Liga de Primera. El Cacique recibe a Universidad Católica en un nuevo clásico este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas.

