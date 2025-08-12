Es tendencia:
En Colo Colo se aburren de las pataletas de Vidal tras insultos al arbitraje: “Se cometió un error”

En Blanco y Negro golpearon la mesa por nueva controversia del King y su tarde de furia que le puede costar caro.

Por Nelson Martinez

Colo Colo sigue en la polémica.
Las polémicas se toman Colo Colo más que nunca esta semana. Es que a las terribles amenazas de barristas a Jorge Almirón, Arturo Vidal le dio otro dolor de cabeza al equipo tras sus reclamos e insultos al arbitraje por el empate con Everton.

Nos han cag… todo el año y siguen cag…. ¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR o no? Son care palo, liberen el VAR, nos han cag… todo el año y siguen”, gritó rumbo a camarines en Viña del Mar.

Dichos insultos fueron consignados por el juez del partido y el King quedó citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Y desde ya avisaron que hasta dos partidos de castigo podrían caerle al volante albo.

Vidal y Colo Colo en la polémica

Alfredo Stöhwing, directivo de Blanco y Negro y una de las voces más importantes de la concesionaria, habló con RedGol sobre el caso de Arturo Vidal y el posible castigo por sus dichos.

Arturo Vidal en Colo Colo

Piden mano dura con Arturo Vidal

“Estamos tranquilos nerviosos, se cometió nuevamente un error (por Vidal). Estamos muy preocupados la verdad“, dijo Alfredo Stöhwing en conversación con RedGol.

Es que el tirón de orejas al King ha sido una constante por sus dichos y expulsiones. En el parón de mitad de año ya se perdió los clásicos ante U de Chile y U Católica por lo mismo, y ahora peligra nuevamente para jugar contra la U.

Colo Colo buscará salir de la crisis este sábado, cuando reciba a los cruzados en el Estadio Monumental a las 15:00 horas. Ahí, Vidal y compañía tienen una nueva oportunidad de levantar cabeza tras polémicas semanas.

