Colo Colo empieza a armarse de cara a la temporada 2026. Varias salidas se anuncian en el horizonte albo. Sin embargo, también tienen que haber llegadas y en eso se esfuerza Fernando Ortiz.

El DT de Colo Colo ya tiene algunos refuerzos a su haber: Matías Fernández de la Liga Deportiva Universitaria de Quito; y Joaquín Sosa, cuyo pase pertenece al Bologna de Italia.

Y si bien queda mucho por planear y por ajustar, Fernando Ortiz ya tiene un plan. El Tanto va a contar con los juveniles para esta temporada y esa señal ha sido clara. Matías Moya es uno de los beneficiados con esta iniciativa que, sin embargo, deja algunos heridos.

Relegado hasta más no poder

Se supone que Arturo Vidal dejará de ser un titular indiscutido con Fernando Ortiz. Todo indicaría que el King será opción desde la banca y que, tal como enfatizó Coke Hevia en el programa Pauta de Juego, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón ocuparán los lugares centrales en el mediocampo albo.

“Vidal queda para los últimos 25 en Colo Colo. Pero, el que queda muy relegado por Fernando Ortiz es Esteban Pavez“, señaló Coke Hevia, quien cree que el Tano priorizará, siempre, a los más jóvenes.

De esta manera, el 2026 asoma como un año difícil para Arturo Vidal, jugador que tendrá que adaptarse a un rol que rara vez ha ocupado en sus equipos. ¿Hará ruido dentro del plantel?

