No cabe duda que Arturo Vidal fue una de las grandes figuras en la victoria de Colo Colo sobre Audax Italiano. El King la rompió toda jugado como defensor en el Bicentenario de La Florida, siendo clave para que los albos sumarán esos tres puntos que los tienen como lideres exclusivos.

Sin embargo y más allá de los buenos números que tuvo el bicampeón de América en el sintético floridano, donde también dejó bien en alto su nombre fue minutos antes de inicio del partido.

Y es que su presencia en los diferentes estadios chilenos sigue siendo todo un evento, algo que se repitió en el Bicentenario de La Florida con los niños que salieron junto los jugadores al campo de juego.

Arturo Vidal saca aplausos en redes

Todo comenzó con el ingreso de los jugadores de Colo Colo al túnel de acceso para salir al campo de juego. Ahí varios niños de las escuelas de fútbol de Audax Italiano estaban esperando, ya que iban a acompañar a los futbolistas.

Arturo Vidal jugó un verdadero partido en el triunfo de Colo Colo sobre Audax. | Foto: Photosport.

Obviamente que la presencia de Vidal se robó todas las miradas de estos pequeños, quienes se lanzaron en masa para una foto, un autógrafo o cualquier recuerdo del ídolo chileno.

Y claro que el King estuvo a la altura, sacándose varias fotografías con los pequeños y firmando camisetas a solo segundos de ingresar a la cancha, algo que fue captado en el momento preciso por las cámaras de TNT Sports.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Huachipato el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

