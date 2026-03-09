Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Redes sociales

No se vio por TV: El gesto de Arturo Vidal con niños de Audax que saca aplausos en redes sociales

El King se robó todas las miradas minutos antes de saltar a la cancha del Bicentenario de La Florida para el Colo Colo vs Audax Italiano.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal la rompió dentro y fuera de la cancha ante Audax.
© Colo Colo.Arturo Vidal la rompió dentro y fuera de la cancha ante Audax.

No cabe duda que Arturo Vidal fue una de las grandes figuras en la victoria de Colo Colo sobre Audax Italiano. El King la rompió toda jugado como defensor en el Bicentenario de La Florida, siendo clave para que los albos sumarán esos tres puntos que los tienen como lideres exclusivos.

Sin embargo y más allá de los buenos números que tuvo el bicampeón de América en el sintético floridano, donde también dejó bien en alto su nombre fue minutos antes de inicio del partido.

Y es que su presencia en los diferentes estadios chilenos sigue siendo todo un evento, algo que se repitió en el Bicentenario de La Florida con los niños que salieron junto los jugadores al campo de juego.

Patricio Yáñez agranda al nuevo Arturo Vidal líbero de Colo Colo: “Es para destacarlo”

ver también

Patricio Yáñez agranda al nuevo Arturo Vidal líbero de Colo Colo: “Es para destacarlo”

Arturo Vidal saca aplausos en redes

Todo comenzó con el ingreso de los jugadores de Colo Colo al túnel de acceso para salir al campo de juego. Ahí varios niños de las escuelas de fútbol de Audax Italiano estaban esperando, ya que iban a acompañar a los futbolistas.

Arturo Vidal jugó un verdadero partido en el triunfo de Colo Colo sobre Audax. | Foto: Photosport.

Arturo Vidal jugó un verdadero partido en el triunfo de Colo Colo sobre Audax. | Foto: Photosport.

Obviamente que la presencia de Vidal se robó todas las miradas de estos pequeños, quienes se lanzaron en masa para una foto, un autógrafo o cualquier recuerdo del ídolo chileno.

Publicidad

Y claro que el King estuvo a la altura, sacándose varias fotografías con los pequeños y firmando camisetas a solo segundos de ingresar a la cancha, algo que fue captado en el momento preciso por las cámaras de TNT Sports.

Tweet placeholder

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Huachipato el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad
Fernando Ortiz queda loco con lujito de Arturo Vidal: “Lo difícil lo hace fácil”

ver también

Fernando Ortiz queda loco con lujito de Arturo Vidal: “Lo difícil lo hace fácil”

En síntesis

  • Arturo Vidal jugó como defensor en la victoria de Colo Colo ante Audax Italiano.
  • El partido se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida sobre pasto sintético.
  • Vidal firmó autógrafos y se fotografió con niños de escuelas de fútbol de Audax.
Lee también
Gol de un cortado: Colo Colo suma fútbol en amistoso tras Audax
Colo Colo

Gol de un cortado: Colo Colo suma fútbol en amistoso tras Audax

No se vio en TV: la imagen que enciende alarmas en Colo Colo
Colo Colo

No se vio en TV: la imagen que enciende alarmas en Colo Colo

Mientras Romero hizo un gol en la primera que tuvo, Correa falló dos claras
Colo Colo

Mientras Romero hizo un gol en la primera que tuvo, Correa falló dos claras

Se fue mandando saludos: la "huída" de Piero Maza tras sus papelones
Chile

Se fue mandando saludos: la "huída" de Piero Maza tras sus papelones

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo